Como se esperaba, más allá de las críticas iniciales, “Michael” es todo un fenómeno en taquilla, siendo ya la biopic más exitosa de la historia y acabando con los récords anteriores del género.

Curiosamente, el gran éxito de “Michael” contrasta con lo sucedido con el cine de terror de inicios de año, pues tanto Te Voy a Matar como Boda Sangrienta 2 se retiran por la puerta de atrás.

“Michael” logra un gran éxito en taquilla

En tan solo un fin de semana, “Michael” ha conseguido 217 millones de dólares (3.7 mil mdp) en taquilla, superando a Straight Outta Comptom y Bohemian Rhapsody, como la biopic más exitosa hasta la fecha.

Este inicio de “Michael” en taquilla le da un poco de calma a Universal, pues el presupuesto de la película es de 200 millones de dólares (3.4 mil mdp), necesitando 600 mdd (10 mil mdp) para que sea un éxito.

Michael (Universal)

Si bien tenemos estrenos fuertes como El Diablo Viste a la Moda 2 y Mortal Kombat 2 en las próximas semanas, se espera que los números de la película de Michael Jackson se mantengan.

Alcanzando su meta en todo su recorrido en la cartelera mundial, más si tomamos en cuenta el gran recibimiento por parte de los fans del Rey del Pop.

Boda Sangrienta 2 apenas si se salva ante la llegada de “Michael”

“Michael” acabó por partida doble con dos películas de terror; a la que mejor le fue es Boda Sangrienta 2, la cual consiguió 40 mdd (695 mdp) antes de empezar a retirarse de cartelera.

Si bien estos números no son nada comparados con “Michael”, son suficientes para el presupuesto de 14 mdd (243 mdp) que costó la película de Disney.

Lo cual la convierte en un éxito mediano, aunque es posible que no haya nuevas entregas de la saga. De hecho, muchos fans señalan que esta ya era una segunda parte innecesaria.

Aunque se esperaba que el calendario de estrenos le favoreciera, al parecer el público no acabó por conectar con esta obra como con la anterior.

Boda Sangrienta 2 (Disney)

Te Van a Matar también sufrió ante la llegada de “Michael”

Quien fue un fracaso rotundo, incluso antes de la llegada de “Michael”, fue Te Van a Matar, que se va de cartelera con apenas 19 mdd (330 mdp) en todo el mundo.

Si tomamos en cuenta que el presupuesto fue de 20 mdd (347 mdp), la película de Warner Bros. ni siquiera alcanzó a cubrir los costos de producción.

Esto es interesante, pues salvo Cumbres Borrascosas, el estudio ha iniciado con puros fracasos en 2026; curiosamente, todos de películas de terror o similares.

Habrá que ver si Mortal Kombat 2 logra darle la remontada a Warner Bros. para el final de la primavera e inicio del verano.