Finalmente, Lionsgate presentó el primer tráiler de “Michael”, la película biográfica de Michael Jackson que llegará a cines en abril de 2026.

Jaafar Jackson, quien es sobrino de Michael Jackson, protagoniza “Michael”, lo que aumenta el interés en este filme dirigido por el cineasta estadounidense Antoine Fuqua, de 60 años de edad.

Primer tráiler de “Michael”, biopic de Michael Jackson

Este 6 de noviembre se develó el primer tráiler de “Michael”, biopic de Michael Jackson, quien murió a los 50 años de edad a causa de un paro cardíaco provocado por una intoxicación aguda de propofol y benzodiazepinas.

El primer vistazo del filme protagonizado por Jaafar Jackson, de 29 años de edad, da un recorrido a la vida de Michael Jackson, pasando por su niñez hasta el ascenso a la fama.

A lo largo de un minuto y segundos, el material audiovisual es musicalizado con temas como:

Thriller

Wanna Be Startin’ Somethin’

Don’t Stop ’til You Get Enough

Billie Jean

¿Cuándo se estrena “Michael”, la biopic de Michael Jackson?

Tras varios retrasos, “Michael” se estrenará en cines el 24 de abril de 2026 . Aunque se ha dicho que la película biográfica de Michael Jackson se dividirá en dos partes, hasta el momento no se ha confirmado.

Tampoco está claro si “Michael” abordará los escándalos de Michael Jackson, también conocido como ‘Rey del pop’.

¿De qué trata “Michael”, la biopic de Michael Jackson?

Con el guion del dramaturgo John Logan, de 64 años de edad, “Michael” cuenta la historia de vida de Michael Jackson, más allá de la música.

Espectadores serán testigos de su paso por Jackson Five, así como del momento en que su inquietud, ambición y visión lo llevaron a convertirse en el artista más grande del mundo.

Michael Jackson (Eric Gaillard / Reuters)

Elenco de ”Michael”, biopic de Michael Jackson

Además de Jaafar Jackson, “Michael”, la biopic de Michael Jackson cuenta con las actuaciones de: