“I’m starting with the man in the mirror (Voy a empezar con el hombre que está en el espejo)”. Michael Jackson

Fue verdaderamente triste ver a Stevie Wonder en un video de un concierto en Nueva York , celebrado el 29 de octubre del 2009 en memoria de Michael Jackson, 4 meses después de su partida, romper en llanto al tratar de interpretar la canción “The way you make me feel (La manera como me haces sentir)” que sólo el “Rey del pop”, su hermano Michael, podía interpretar con ese sentimentalismo que dejó de existir junto con él.

Se puede hablar mucho sobre Michael Jackson y su vida sin lograr entender cabalmente su escencia y su razón de ser, logró aterrizar al verdadero amor como nunca nadie lo había hecho, tanto que su corazón no aguantó el día que dejó éste plano terrenal su eterno amor platónico: Farrah Fawcett, sí, así fue, y no ocurrió por una sobredosis de propofol como fue difundido.

Tampoco se entiende porqué se aclaró el color de su piel de manera generalizada, ya que ese fenómeno no ocurre usualmente al padecer vitiligo.

Junto con Michael Jackson todos los habitantes del planeta Tierra fuimos el mundo y fuimos los niños, incluyendo a los de África , y su voz, al cantar esas estrofas que cruzaron toda la vía láctea.

Michael Jackson fue acusado falsamente de abuso sexual, con acusaciones que fueron desmentidas después de su fallecimiento, y después de engorrosos trámites y juicios que lo único que lograron fue hacerle perder tiempo al rey del pop, tiempo que la historia hubiera preferido que se pudiera dedicar a recibir más arte, más escencia y más amor literalmente de Michael, pero como todos lo sabemos, existió un interés económico muy potente atrás de dichas denuncias falsas.

Y ese es uno de los tantos legados que dejó Michael Jackson a la humanidad, sospechar siempre de las acusaciones por abuso sexual cuando el principal interés sea enriquecimiento de las falsas víctimas.

Nota sentimental agregada: en el video de la canción “Say, say, say (Dilo, dilo, dilo)” de Michael Jackson con Paul McCartney puede apreciarse y sentirse la relación, más que fraternal, sobrehumana, que sostuvieron.