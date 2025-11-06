Jaafar Jackson se encuentra en la mira por su protagónico en “Michael”, la película biográfica de Michael Jackson.

Aunque a simple vista parece un trabajo cualquiera no es así, “Michael” es uno de los filmes más esperados y no precisamente porque retrata la vida de Michael Jackson, más allá de la música.

Sino porque su protagonista es sobrino del Rey del Pop , por lo que en SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre él.

¿Quién es Jaafar Jackson?

Jaafar Jackson es cantante, bailarín y actor. Es de nacionalidad colombiana y estadounidense.

Es hijo de Alejandra Genevieve Oaziaza y Jermaine Jackson, quien a su vez es hermano de Michael Jackson.

En Instagram lo encuentras como jaafarjackson, plataforma en la que cuenta con 311 mil seguidores.

¿Qué edad tiene Jaafar Jackson?

Jaafar Jackson nació en Los Ángeles, California el 25 de julio de 1996, por lo que actualmente tiene 29 años de edad.

¿Quién es la esposa de Jaafar Jackson?

Jaafar Jackson no está casado.

¿Qué signo zodiacal es Jaafar Jackson?

Jaafar Jackson pertenece al signo zodiacal de Leo.

¿Cuántos hijos tiene Jaafar Jackson?

Jaafar Jackson no tiene hijos.

¿Qué estudió Jaafar Jackson?

Jaafar Jackson se interesó en el canto y en el baile a la edad de 12 años. Aunque tuvo la inquietud de convertirse en un jugador profesional de golf, se inclinó por la actuación, tomó cursos.

No cuenta con un título universitario, así como se desconoce su grado de estudios.

¿En qué ha trabajado Jaafar Jackson?

En 2019, Jaafar Jackson debutó como cantante, su primer sencillo se titula “Got Me Singing”.

Participó en el reality The Jacksons: Next Generation

En 2021 colaboró en el video musical de Tito Jackson, “Love One Another”.

Protagoniza "Michael", la película biográfica de Michael Jackson.

Jaafar Jackson protagoniza “Michael”, la película biográfica de Michael Jackson

Tras dos años de casting, Jaafar Jackson fue elegido para protagonizar “Michael”, la película biográfica de Michael Jackson, quien murió el 25 de junio de 2009.

“Michael” retrata la vida de Michael J

ackson, más allá de la música. La trama abordará su niñez hasta su ascenso a la fama.

El filme dirigido por Antoine Fuqua, de 60 años de edad, se estrenará en cines el 24 de abril de 2026.

No está claro si esta película abordará los escándalos que protagonizó el Rey del pop.