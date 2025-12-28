Las filtraciones en Avengers: Doomsday continúan, pues se ha revelado que el tercer tráiler para la próxima película de Marvel Studios ha llegado a internet y redes sociales.

Aunque con baja calidad, el nuevo tráiler de Avengers: Doomsday confirma un regreso importante de personajes para la saga.

Tercer tráiler de Avengers: Doomsday se filtra en internet

El primer tráiler de Avengers: Doomsday que confirmaba el regreso de Chris Evans como Capitán América al UCM, resultó ser verdad tras sus filtraciones.

Por su parte, el segundo tráiler en donde se muestra a Chris Hemsworth como Thor rezándole a Odín, también llegó a redes sociales.hora

Ahora, el tercer tráiler se ha filtrado emocionando a los fans de Instagram, X y más redes sociales.

Avengers: Doomsday (Marvel Studios )

¿De qué trata este tercer tráiler filtrado de Avengers: Doomsday? En dicho teaser, se muestra por fin el regreso de los X-Men.

Quienes estarán participando en la película de Marvel del 2026 con los personajes de:

Patrick Stewart como Charles Xavier

Ian McKellen como Erik Lehnsherr / Magneto

James Marsden como Scott Summers / Cyclops

En este tráiler de Marvel también se ve a Charles y Erik jugando una vez más ajedrez, siendo esto algo característico de los personajes de X-Men; mientras charlan y se toman de la mano, la escena cambia a un Cyclops desatando todo su poder.

El tráiler filtrado de Marvel revela que los X-Men regresarán en Avengers: Doomsday, siendo de los personajes más esperados por los fans desde la compra de Fox por parte de Disney.

Si bien no se ha confirmado que este tráiler sea real , cabe mencionar que los dos anteriores de Avengers: Doomsday resultaron ser reales y que, posteriormente, Marvel tuvo que lanzar de manera oficial.

Además, el regreso de Patrick Stewart, Ian McKellen y James Marsden como los X-Men ya habían sido anunciado oficialmente en el reparto de Avengers: Doomsday, aunado a que Marvel ha comenzado a reportar cuentas que han subido dicho tráiler filtrado.

Habrá que esperar para que Marvel decida lanzar estos últimos dos tráilers de manera oficial para aumentar el furor que hay en torno a Avengers: Doomsday con el regreso del elenco original de los X-Men.