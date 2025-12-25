Con el estreno del primer tráiler de Avengers: Doomsday, Marvel confirmó la fecha de estreno de la película para el 18 de diciembre de 2026; el mismo día que llega Dune 3.

Ante tal evento en cines, muchos ya lo comparan con el Barbenheimer, señalando que el estreno de Avengers: Doomsday y Dune 3 será el “Dunesday”.

Avengers: Doomsday (Marvel Studios )

Dune 3 no moverá su fecha de estreno por Avengers: Doomsday dando paso al Dunesday

Lo del Dunesday nace de dos razones; la primera es que Warner Bros. confirmó que no moverá la fecha de estreno de Dune 3, aunque se enfrente directamente con Avengers: Doomsday.

Cosa que demuestra que Warner Bros. le tiene mucha confianza a Dune 3, como para rivalizar con Avengers: Doomsday, en algo parecido a lo que sucedió con Barbie y Oppenheimer.

También es una muestra que la franquicia de Marvel no está en su mejor momento, pues hace apenas 6 años, ningún otro estudio hubiera pensado estrenar una de sus películas importantes el mismo día que una del MCU.

Actualmente no se piensa que sean una competencia invencible, de hecho se apela al Dunesday para motivar a los fans a hacer el maratón y pasar todo el día, o el fin de semana, en el cine viendo las dos películas.

Dune 3 (Warner Bros.)

Simu Liu fue quien habló del Dunesday ante el estreno de Avengers: Doomsday y Dune 3

La segunda razón por la que se habla del Dunesday por el estreno de Avengers: Doomsday y Dune 3, es por un mensaje del actor Simu Liu, quien hace a Shang Chi.

Tras confirmarse que Avengers: Doomsday y Dune 3 se estrenarán el mismo día, Simu Liu publicó un mensaje en X donde mencionó “Prepárense para Dunesday”.

Debido a esto muchos fans comenzaron a usar ese apelativo para esta “función doble” que habrá en 2026 con la llegada de dos de las películas más esperadas de ese año.

No dudamos que conforme se acerque la fecha de estreno, habrá más menciones y memes, como sucedió con el Barbenheimer.