En redes sociales se filtró el segundo tráiler de Avengers: Doomsday de Marvel con Thor como protagonista; sin embargo, están circulando dos versiones y hay quien asegura que fue hecho con inteligencia artificial.

¿El tráiler filtrado de Avengers: Doomsday, fue hecho con inteligencia artificial?

Hace unos días se filtró el primer avance de Avengers: Doomsday del UCM en donde mostraba el regreso de Chris Evans como Steve Rogers y ahora, un segundo tráiler con Thor como protagonista ha inundado las redes sociales.

Sin embargo, los usuarios notaron algo en este segundo tráiler filtrado de Avengers: Doomsday: había dos versiones pero con el mismo diálogo de Chris Hemsworth, entonces ¿son reales los videos filtrados o están hechos con inteligencia artificial los tráilers de Marvel?

The second teaser of Avengers: Doomsday scene has leaked 🚨



It focuses on Thor.



The scene shows Thor in the woods, praying to Odin before the final battle, asking to return safely to his daughter.#THOR #AvengersDoomsday pic.twitter.com/yVxevDkue8 — Michael.kh (@michaelkhalkho1) December 17, 2025

Todo apunta a que, la primer versión del tráiler filtrado de Avengers: Doomsday con Thor como protagonista es real, aquel en donde aparece con una apariencia más nórdica y su clásico casco con alas que lo caracteriza en los cómics de Marvel y que, como es de esperarse está en baja calidad.

Sin embargo, la segunda versión que incluso puede verse en 4K del tráiler filtrado, sí está hecho con inteligencia artificial pero retoma lo visto en el tráiler original de Avengers: Doomsday, esto para que los usuarios se den una idea de cómo es el tráiler en esta calidad de imagen.

Es decir que se tomó el diálogo del tráiler de Marvel de Chris Hemsworth en Avengers: Doomsday y algunos escenarios del tráiler filtrado, y se realizó con IA en mejor calidad para las redes sociales.

Por lo que habrá que esperar hasta que decidan lanzar los tráilers de Avengers: Doomsday los cuales, según revelan, son 4 en total.