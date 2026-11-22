Miley Cyrus y Maxx Morando contrajeron matrimonio en una íntima ceremonia en Palm Springs, California, Estados Unidos rodeados de sus seres queridos.

La pareja, que comenzó su relación en 2021 y se comprometió el año pasado, celebró su enlace tras una cena de ensayo compartida con familiares y amigos.

Este acontecimiento marca el segundo matrimonio de la reconocida artista Miley Cyrus, quien estuvo casada anteriormente con el actor Liam Hemsworth.

Miley Cyrus y Maxx Morando se casaron en una ceremonia íntima en Palm Springs

Miley Cyrus y el músico Maxx Morando celebraron su boda este sábado 21 de noviembre del 2026 con una íntima ceremonia privada en Palm Springs, California.

Miley Cyrus y Maxx Morando (Especial )

La pareja celebró su matrimonio en una residencia privada rodeada de sus familiares y amigos más cercanos. Entre los asistentes estuvieron la madre de la cantante, Tish Cyrus, y su hermana Noah Cyrus.

Los festejos iniciaron el viernes 20 de noviembre con una cena de ensayo donde los novios vistieron de negro, mientras que la ceremonia principal se llevó a cabo al aire libre en un entorno decorado con rosas blancas.

Miley (de 33 años) y Maxx (de 28 años) se conocieron en una cita a ciegas en el verano de 2021. Tras varios años de relación, el músico le pidió matrimonio durante un viaje a Japón en 2025, haciendo oficial su compromiso en diciembre de ese mismo año.

Además de su vínculo personal, ambos comparten una relación profesional dentro de la música; Morando es baterista y productor, y ha colaborado con Miley en álbumes como Endless Summer Vacation y Something Beautiful, e incluso interpretaron juntos en vivo el tema “Let’s Get Married” en el Hollywood Bowl.

Este enlace marca el segundo matrimonio para Miley Cyrus, quien estuvo casada anteriormente con el actor Liam Hemsworth entre 2018 y 2020.

Así fue la historia de amor de Miley Cyrus y Maxx Morando

La historia de amor entre Miley Cyrus y el músico Maxx Morando se fue construyendo de manera reservada a lo largo de cinco años.

Se conocieron en el verano de 2021 mediante una cita a ciegas organizada por amigos en común. Miley reveló tiempo después que para ella fue una verdadera cita a ciegas (no tanto para él) y pensó antes de ir: “Lo peor que puede pasar es que me vaya”.

La química fue inmediata y no dejaron de verse, haciendo sus primeras apariciones públicas a finales de ese mismo año.

Morando -baterista y productor musical- se ha caracterizado por ser una persona muy reservada que prefiere mantenerse alejada del bullicio de Hollywood.

Miley ha destacado lo sana que ha sido esta etapa en su vida y cómo la presencia de Maxx cambió por completo su postura sobre volver a casarse tras su divorcio de Liam Hemsworth.

Miley Cyrus y Maxx Morando (Especial )

Durante un viaje a Kioto en noviembre de 2025, Morando le pidió matrimonio. Miley explicó que había reservado ir a Japón como un lugar especial para sí misma y que la propuesta la tomó totalmente por sorpresa.

El compromiso se hizo oficial en diciembre de 2025 cuando lucieron juntos un anillo de compromiso con un diamante corte cojín montado en oro amarillo de 14 quilates, diseñada por Jacquie Aiche.