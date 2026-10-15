Daniel Giménez Cacho no está sorprendido con que Digger incomode a críticos de Estados Unidos, especialmente por lo que plantea la película.

Es una crítica muy fuerte a la sociedad norteamericana. Si no les gusta, pues no me extraña. Daniel Giménez Cacho, actor

El actor habló del más reciente trabajo fílmico de Alejandro González Iñárritu durante su participación en el programa Sale el Sol con Gustavo Adolfo Infante y Joana Vega-Biestro.

Ahí, reveló que no ha tenido la oportunidad de ver la cinta protagonizada por Tom Cruise, aunque expresó que los comentarios de los especialistas estadounidenses hacia Digger tienen su origen en la crítica que realiza.

Digger (Warner Bros)

Daniel Giménez Cacho pide hablar de la propuesta de Digger y no solo de su presupuesto

En su charla en Sale el Sol, Daniel Giménez Cacho cuestionó que solo se esté midiendo el nuevo trabajo de Alejandro González Iñárritu por la cantidad de dinero que ha recaudado en taquilla.

Qué ansiedad, qué ansiedad, que tu trabajo se mida en, ‘se gastó 280 (millones de dólares) y solo ha recuperado cuatro’. Ay, Dios mío, ¿y de qué se trata? ¿Y la película? ¿No podemos hablar de la película. Daniel Giménez Cacho, actor

Ante tal situación, el actor y protagonista de Bardo pidió que la conversación se dirija más hacia la propuesta cinematográfica de Digger.

Daniel Giménez Cacho (Christopher Smith / Christopher Smith/Invision/AP)

Las declaraciones de Daniel Giménez Cacho se suman a la defensa de Digger que han hecho directores como Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón.

Tras su estreno en cines, los críticos estadounidenses han calificado a Digger como una película “pretenciosa, arrogante y moralista”.

No obstante, Alejandro González Iñárritu ha recibido respaldo por parte de colegas, quienes consideran que su película tiene valor en su historia y actuaciones.