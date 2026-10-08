El cineasta mexicano Alfonso Cuarón confirmó que actualmente trabaja en un nuevo guion de terror, aunque mantiene bajo reserva los detalles de su próximo proyecto cinematográfico.

La revelación ocurrió este 8 de octubre durante una conferencia en el Festival Internacional de Cine de Busan, donde Cuarón describió la historia como especialmente interesante para él.

El proyecto marcaría el posible regreso de Alfonso Cuarón al largometraje después de ocho años, periodo en el que desarrolló trabajos para televisión y otros formatos audiovisuales.

¿Qué se sabe de la nueva película de Alfonso Cuarón?

Durante su participación en Busan, Alfonso Cuarón explicó que escribe actualmente un guion para una historia de terror, pero no reveló mayores detalles sobre su argumento.

El director tampoco adelantó quiénes serían los personajes, cuál sería el título de la producción o qué estudio podría encargarse de realizarla oficialmente.

Alfonso Cuarón (Efe)

Por ahora, tampoco existe una fecha de estreno confirmada ni información oficial sobre el reparto, mientras permanece pendiente conocer si Cuarón dirigirá personalmente la película.

La nueva producción llega después de “Roma”, largometraje estrenado en 2018 que le permitió obtener el Oscar a Mejor Director y reconocimiento internacional.

Desde entonces, Cuarón participó principalmente en proyectos televisivos; entre ellos Disclaimer, serie estrenada por Apple TV+ en 2024, además de otras actividades cinematográficas.

El cineasta ya ha explorado relatos oscuros mediante películas como Hijos de los hombres y Gravedad, aunque el terror no había ocupado el centro principal de su filmografía.

Su anuncio ocurrió durante su visita a Corea del Sur, donde participa en el Festival de Busan junto con su hijo, Jonás Cuarón, también cineasta.