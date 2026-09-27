En el marco de la gira internacional de promoción de Digger, Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu visitaron la Ciudad de México para compartir los pormenores de esta que es su primera colaboración.

En conferencia de prensa, Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu hablaron un poco de cómo fue construir tanto al personaje como la historia alrededor de Digger, siendo más complejo debido a la realidad misma.

Alejandro González Iñárritu y Tom Cruise en conferencia de Digger (Warner Bros.)

Tom Cruise habló del reto para interpretar a Digger Rockwell

El primero en hablar acerca de Digger fue Tom Cruise, quien reconoció que fue muy difícil armar todo lo alrededor de su personaje, debido a que fue un proyecto totalmente alejado de lo que tradicionalmente hacía.

Para Tom Cruise, encarnar a Digger Rockwell representó un giro completo para su carrera hasta ese momento, pues se trataba de algo que nunca había hecho en su vida, debido a que el guion era algo que no entraba dentro de su estándar.

Incluso, encontrar el tono de voz y acento representó un reto, pues tuvo que moldear la entonación del personaje, buscando un matiz vocal capaz de sostener el humor, el drama y el ritmo de los diálogos.

Recordando sobre todo un monólogo diez minutos, el cual requirió precisión en el manejo del lenguaje y el cuerpo, pues su personaje se va desplazando por todo el escenario mientras la cámara lo sigue.

Para finalizar, agradeció completamente a Alejandro González Iñárritu por la oportunidad de trabajar a su lado.

“Nunca había leído nada así. Nunca había visto una película así. Nunca había leído un personaje así, y mucho menos había tenido el privilegio de interpretar a un personaje de este estilo en el cine. No he visto personaje como este en el cine. Es hermoso, es enriquecedor, ser capaz de crear un personaje de este estilo.” Tom Cruise, actor de Digger

Tom Cruise en conferencia de Digger (Warner Bros)

La crisis climática fue el motor de Alejandro González Iñárritu para crear Digger

Por su parte, Alejandro González Iñárritu reveló que el germen de Digger surgió luego de un percance inesperado mientras terminaba El renacido, donde una pequeña variación del clima afectó la filmación de la película.

Alejandro González Iñárritu comenzó a investigar al respecto, dando cuenta cómo el deshielo paulatino del Ártico era percibido por diversos sectores como una oportunidad comercial, algo que es el eje principal de Digger.

De dicha contradicción nació la idea de crear a un personaje que niega la realidad para imponer su propia versión de los hechos; sin embargo, se topó con un problema en el desarrollo de la obra, pues la realidad superaba a la ficción.

Los acontecimientos reales se parecían bastante a lo que en su cabeza eran escenarios ficticios; mientras más estiraba la fantasía, más se acercaba la realidad, incluso pensó que alguien estaba leyendo su guion.

Debido a esto, decidió alejarse del comentario político coyuntural para enfocarse en la comedia negra, la sátira y un análisis antropológico mucho más amplio, pues su intención era hablar de la especie humana principalmente.

“La realidad comenzó a rebasarnos, por más que estirábamos la imaginación. Entonces vimos que no había manera de contar una historia donde la realidad se está moviendo más rápido que cualquier ficción. Era como estar haciendo un documental del futuro.” Alejandro González Iñárritu, director de Digger