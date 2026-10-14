Guillermo del Toro defendió Digger ante la crítica, afirmando que es una “película esplendida” la reciente producción de Alejandro González Iñárritu.

Es una película espléndida, increíblemente bien hecha, experimental, valiente. Guillermo del Toro

Durante la presentación de la versión remasterizada de El Laberinto del Fauno en un cine de Los Ángeles, en Estados Unidos, Del Toro resaltó los atributos de largometraje protagonizado por Tom Cruise.

Así defendió Guillermo del Toro a Digger y Alejandro González Iñárritu ante la crítica

En su defensa a Digger, Guillermo del Toro también habló de Alejandro González Iñárritu, explicando que el director de Bardo “raspa un poco” por el hecho de que “es muy crítico”.

Guillermo del Toro resaltó que su colega incluso es crítico consigo mismo y que la propia Digger hace lo mismo en su historia.

Guillermo del Toro, cineasta. (ALLISON DINNER / EFE)

No es la primera vez que Guillermo del Toro defiende el reciente trabajo de Alejandro González Iñárritu de las críticas.

Con anterioridad, el director de Cronos cuestionó en X (antes Twitter) una publicación de IGN que invitaba al público a no ir a ver Digger en su estreno en cines.

En ese momento, Del Toro calificó el titular de IGN como “completamente insignificante”.

Además de que destacó que Digger era una cinta que valía la pena ver en salas por ofrecer una experiencia teatral al espectador.

Junto a Guillermo del Toro, también Alfonso Cuarón ha mostrado simpatía en redes por Alejandro González Iñárritu, poniendo críticas de películas icónicas de directores famosos que en su momento fueron destrozadas por los especialistas.

Los críticos han calificado a Digger como una película “pretenciosa” y “caótica”.