¿Quién es Alfonso Cuarón? Te contamos sobre el cineasta mexicano ganador de 5 Premios Oscar como director.

Uno de los directores más destacados de la cinematografía contemporánea es Alfonso Cuarón, cuyas películas han sido reconocidas a nivel internacional.

¿Quién es Alfonso Cuarón?

Alfonso Cuarón Orozco, mejor conocido como Alfonso Cuarón, es un director, guionista, productor, fotógrafo y editor de cine mexicano.

La carrera de Alfonso Cuarón ha destacado por ser aplaudida en Hollywood.

Alfonso Cuarón (AP)

A lo largo de su trayectoria, Alfonso Cuarón ganó 5 Premios Oscar por Roma (2018) y Gravity (2013):

Mejor Película Extranjera (2019)

Mejor Director (2019)

Mejor Fotografía (2019)

Mejor Director (2014)

Mejor Edición (2019) / Premio compartido con Mark Sanger

¿Cuántos años tiene Alfonso Cuarón?

En la actualidad, Alfonso Cuarón tiene 63 años de edad. Nació el 28 de noviembre de 1961 en la Ciudad de México.

¿Quién es la esposa de Alfonso Cuarón?

No se tiene información actual sobre al esposa de Alfonso Cuarón.

Sin embargo, se sabe que el director mexicano estuvo casado y tuvo vínculos sentimentales con:

Mariana Elizondo, de 1980 a 1993

Annalisa Bugliani, de 2001 a 2008

Sherezade Goldsmith, de 2011 a 2018

Para 2019, se reportó que el cineasta tenía una relación con la escritora Valeria Luiselli .

Alfonso Cuarón (EFE)

¿Qué signo zodiacal es Alfonso Cuarón?

Por su fecha de nacimiento, el signo zodiacal de Alfonso Cuarón es Sagitario.

Los Sagitario son del elemento fuego y se caracterizan por ser apasionados, entusiastas, además de aventureros.

¿Cuántos hijos tiene Alfonso Cuarón?

El director mexicano Alfonso Cuarón tiene 3 hijos:

Tess Bu Cuarón, de 21 años de edad

Olmo Teodoro Cuarón, de 20 años de edad

Jonás Cuarón, de 44 años de edad

Alfonso Cuarón e hijos en los Premios Oscar 2023 (Reuters)

¿Qué estudió Alfonso Cuarón?

Alfonso Cuarón cursó estudios en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) de la UNAM.

Además, estudió en la Escuela Activa de Fotografía en la Ciudad de México.

Alfonso Cuarón. Felicitación de AMLO. (AP)

¿En qué ha trabajado Alfonso Cuarón?

Después de pasar por el CUEC, Alfonso Cuarón comenzó a trabajar como asistente de dirección de la película Nocaut.

Posteriormente, realizaró algunos episodios de La Hora Marcada, serie popular de Televisa.

El debut de Alfonso Cuarón con su primer largometraje llegó con Solo con tu pareja de 1991.

Lo que le permitió dar el salto a la escena internacional y consolidarse en Hollywood.

Las películas, cortos y series que ha realizado Alfonso Cuarón son:

Cuarteto para el fin del tiempo (1983)

Solo con tu pareja (1991)

La princesita (1995)

Sístole Diástole (1997)

Grandes esperanzas (1998)

Y tu mamá también (2002)

Harry Potter y el prisionero de Azkaban (2004)

Niños del hombre (2006)

París, te amo (2006)

The Possibility of Hope (2007)

Gravity (2013)

Believe (2014)

Roma (2018)

Desprecio (2024)

Alfonso Cuaron (@alfonsocuaron)

4 largometrajes de Alfonso Cuarón aparecen entre “Las 100 mejores películas del siglo XXI”

The New York Times publicó su listado con “Las 100 mejores películas del siglo XXI”, donde el director Alfonso Cuarón fue reconocido.

Los 4 largometrajes que aparecen en el ranking son:

Gravity (2013) en el puesto 97

Roma (2018) en el puesto 46

Y Tu Mamá También (2002) en el puesto 18

Children of Men (2006) en el puesto 13

Para determinar a los mejores filmes del siglo, The New York Times encuestó a más de 500 cineastas, estrellas y fanáticos del cine.

A ellos, se les pidió que votaran por las que consideraran las 10 mejores películas estrenadas desde el 2001.

En colaboración con The Upshot, The New York Times recopiló las respuestas para armar su top 100 donde aparece Alfonso Cuarón.