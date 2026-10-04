Warner Bros. se está yendo por la puerta de atrás previo a ser parte oficial de Skydance, pues Digger de Alejandro González Iñárritu apunta a ser el mayor fracaso del estudio en taquilla en este 2026.

Aún más, el estreno conjunto de esta semana, Verity, cuya promoción fue mucho menor que Digger, se alzó con el primer lugar en taquilla; mientras que Coyote vs Acme, desechada por Warner Bros., se retira por todo lo alto.

Digger de Alejandro González Iñárritu fracasa rotundamente en taquilla

En su primer fin de semana, Digger de Alejandro González Iñárritu solo logró 20 millones de dólares (364 mdp) en todo el mundo, lo que significa que muy pocos están yendo a ver la película de Warner Bros.

Ya se habla de que Digger sería el mayor fracaso de Warner Bros. en taquilla del año, pues su presupuesto fue de 125 mdd (2.2 mil mdp), por lo que es imposible que siquiera alcance esa cifra.

Digger (Warner Bros)

La película tuvo un inicio difícil desde días antes de su estreno, pues las críticas estaban muy divididas, al grado de que el estudio hizo campaña en contra de esas reseñas negativas pidiendo que el público fuera al cine y se hiciera su propio criterio.

Si bien en un inicio se dijo que era el público estadounidense el que no conectaba con el filme, la taquilla mundial demostró que en realidad ninguna audiencia se muestra interesada por el producto.

Verity aplasta a Digger en la taquilla

Digger se estrenó de manera conjunta con Verity de Amazon MGM Studios y Sony; esta película tuvo menos promoción que la de Alejandro González Iñárritu, y aún así se colocó en primer lugar de taquilla con 62 mdd (1.1 mil mdp).

Lo mejor del caso para Verity, es que solo costó 40 mdd (728 mdp), lo que significa que puede convertirse en un éxito con el paso de las semanas, o por lo menos quedar en un punto de equilibrio.

Ya que necesita alrededor de 120 mdd (2.1 mil mdp) para entregarle ganancias a Amazon MGM Studios y Sony, algo que luce probable tomando en cuenta que no tendrá mucha competencia.

Verity (Amazon MGM Studios)

Si bien se viene el estreno de Street Fighter, en realidad apuntan a mercados diferentes, así que tiene una buena área de oportunidad.

Coyote vs Acme se retira de la taquilla con un triunfo

En algo que muchos catalogan como irónico y hasta poético, mientras Digger se hunde en taquilla, Coyote vs Acme se retira siendo una película triunfante al tener hasta el momento 2 mil millones de pesos.

Con esa cifra, Coyote vs Acme superó su punto de equilibrio y le entregó algunas ganancias a Ketchup Entertainment. Además, se estima que la película tenga un buen rendimiento en ventas digitales y streaming.

Sin olvidar que muchos fans esperan que se libere la película en formato físico para sumarla a su colección y seguir apoyando al proyecto.

Decimos que es irónico —y hasta poético— porque Coyote vs Acme fue una de las películas que Warner Bros. desechó para obtener ganancias de impuestos, todo porque era un supuesto “riesgo económico”.