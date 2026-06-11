Tras 8 nominaciones a lo largo de su carrera, Glenn Close tendrá su estatuilla al darse a conocer las personalidades homenajeadas con el Oscar Honorífico de 2026.

Glenn Close recibirá su Oscar Honorífico a finales de 2026, al lado de artistas como el director Ridley Scott, también un olvidado de la premiación durante varios años.

Glenn Close (Chris Pizzello / AP)

Glenn Close recibirá uno de los Oscar Honoríficos de 2026

A través de Variety se dieron a conocer los nombres de las personalidades que recibirán el Oscar Honorífico en este 2026, destacando la aparición de la actriz Glenn Close.

Aunque Glenn Close ha estado nominada en 8 ocasiones, el Oscar Honorífico de 2026 será la primera vez que la actriz se hará con uno de los codiciados premios de la Academia.

A lo largo de su carrera, la actriz ha sido superada en los Oscar por intérpretes como Meryl Streep, Jodie Foster y Olivia Colman, entre otras, quienes le arrebataron el premio en categorías de Mejor Actriz y Mejor Actriz de Reparto.

La estatuilla se le entregará en los Academy’s 17th Governors Awards el próximo 15 de noviembre de 2026; ceremonia donde se dan estos galardones, así como otros reconocimientos especiales a personajes de la industria del cine.

Glenn Close (Evan Agostini / Evan Agostini/Invision/AP)

¿Quiénes recibirán un Oscar Honorífico además de Glenn Close?

Junto a Glenn Close, el director Ridley Scott, conocido por darle vida a la franquicia de Alien; el animador de Disney, Floyd Norman; y las productoras Christine Vachon y Pamela Koffler, recibirán el Oscar Honorífico.

Así como Glenn Close, Ridley Scott ha perdido todas las veces que ha sido nominado a los Premios Oscar, que en su caso han sido 4 con:

Thelma y Louise

Gladiador

La Caída del Halcón Negro

Misión Rescate

Floyd Norman será galardonado como una forma de reconocer sus aportaciones a Disney y la animación, siendo el primer animador afroamericano del estudio.

Mientras que Christine Vachon y Pamela Koffler son consideradas una institución dentro del cine independiente, ya que gracias a ellas varios filmes y cineastas han logrado ver sus obras concretadas en la pantalla grande.