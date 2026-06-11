Tras 8 nominaciones a lo largo de su carrera, Glenn Close tendrá su estatuilla al darse a conocer las personalidades homenajeadas con el Oscar Honorífico de 2026.
Glenn Close recibirá su Oscar Honorífico a finales de 2026, al lado de artistas como el director Ridley Scott, también un olvidado de la premiación durante varios años.
Glenn Close recibirá uno de los Oscar Honoríficos de 2026
A través de Variety se dieron a conocer los nombres de las personalidades que recibirán el Oscar Honorífico en este 2026, destacando la aparición de la actriz Glenn Close.
Aunque Glenn Close ha estado nominada en 8 ocasiones, el Oscar Honorífico de 2026 será la primera vez que la actriz se hará con uno de los codiciados premios de la Academia.
A lo largo de su carrera, la actriz ha sido superada en los Oscar por intérpretes como Meryl Streep, Jodie Foster y Olivia Colman, entre otras, quienes le arrebataron el premio en categorías de Mejor Actriz y Mejor Actriz de Reparto.
La estatuilla se le entregará en los Academy’s 17th Governors Awards el próximo 15 de noviembre de 2026; ceremonia donde se dan estos galardones, así como otros reconocimientos especiales a personajes de la industria del cine.
¿Quiénes recibirán un Oscar Honorífico además de Glenn Close?
Junto a Glenn Close, el director Ridley Scott, conocido por darle vida a la franquicia de Alien; el animador de Disney, Floyd Norman; y las productoras Christine Vachon y Pamela Koffler, recibirán el Oscar Honorífico.
Así como Glenn Close, Ridley Scott ha perdido todas las veces que ha sido nominado a los Premios Oscar, que en su caso han sido 4 con:
- Thelma y Louise
- Gladiador
- La Caída del Halcón Negro
- Misión Rescate
Floyd Norman será galardonado como una forma de reconocer sus aportaciones a Disney y la animación, siendo el primer animador afroamericano del estudio.
Mientras que Christine Vachon y Pamela Koffler son consideradas una institución dentro del cine independiente, ya que gracias a ellas varios filmes y cineastas han logrado ver sus obras concretadas en la pantalla grande.