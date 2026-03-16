El domingo 15 de marzo se realizaron los Premios Oscar 2026 y Conan O’Brien fue el anfitrión de la ceremonia, por lo que tuvo oportunidad de hablar de la comunidad latina en Estados Unidos.

Conan O’Brien habló de la importancia de la comunidad latina y su trabajo dentro de industria cinematográfica.

El presentador saludó en español: “Buenas noches y bienvenidos a los Oscar. Soy su anfitrión Conan O’Brien y espero que disfruten el espectáculo”.

Conan O’Brien habla de la comunidad latina en los Premios Oscar 2026

El discurso de Conan O’Brien inició con un recordatorio sobre las personas de diversos países que trabajan para que una película sea posible.

El presentador expresó que el mundo vive una época caótica, por lo que era importante resaltar que este se compone de diversas culturas.

Aquí el saludo de Conan O'Brien en los Oscar:

OTRA CORONACIÓN Y COSO

🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷 pic.twitter.com/YFmvKzxoFF — Mariano Ojeda (@MarianoOjeda_) March 15, 2026

Conan O’Brien siguió destacando la importancia de la comunidad latina en Estados Unidos y dio la bienvenida a los Premios Oscar 2026 tres veces para España, Argentina y Los Ángeles.

Con lo que dio a entender que el español es un idioma dominante en lugares como Los Ángeles.

El público reaccionó con aplausos y risas ante la presentación de Conan O’Brien, quien hizo una sutil crítica al ambiente hostil que se vive en Estados Unidos contra los latinos tras las duras políticas migratorias.

Conan O'Brien, conductor y comediante. (MICHAEL LOCCISANO / Getty Images via AFP)

Conan O’Brien se burla de los fuertes dispositivos de seguridad en Estados Unidos

Autoridades de Estados Unidos realizaron un fuerte dispositivo de seguridad en los Premios Oscar 2026 para evitar incidentes tras la situación que vive por ataques a Irán.

Conan O’Brien utilizó esta situación para bromear: “Pero este año todo va genial. Qué raro, pero la seguridad es extremadamente severa esta noche, muy fuerte”.

El presentador siguió esta broma con una referencia sobre las críticas que hizo Timothée Chalamet sobre la ópera y el ballet: “Nos han dicho que hay grupos de ballet y de ópera, esas comunidades que están ahí afuera”.