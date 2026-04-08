La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas confirmó que la edición 100 de los premios Oscar se celebrará el domingo 5 de marzo de 2028.

El histórico evento marcará el centenario de la entrega del máximo galardón al cine y será la última ceremonia en el Teatro Dolby de Los Ángeles, sede oficial durante más de dos décadas.

A partir de 2029, los Oscar se mudarán al Teatro Peacock y su transmisión será global a través del canal oficial de la Academia en YouTube.

Oscar 2028 celebrará su edición 100 despidiéndose del Teatro Dolby

La edición 100 del Oscar 2028 será una gran celebración, pues se cumple un centenario de entregar el máximo galardón al cine de Hollywood, sin embargo también será para despedirse del Teatro Dolby.

Ya que el Teatro Dolby de Los Ángeles dejará de ser la sede oficial de los premios de la Academia durante la ceremonia de la entrega 100 con el Oscar 2028 tras más de dos décadas.

Y por lo que el Oscar 2029 se mudará al Teatro Peacock, así como su transmisión en vivo que a partir de ese año será de manera global a través del canal oficial de la Academia en YouTube.

Premios Oscar (Agencia México )

Oscar 2027 también confirma fecha de nominados y entrega

En otros anuncios, la Academia, también reveló fecha para el anuncio de nominados y entrega para los premios Oscar 2027.

El anuncio de nominados al Oscar 2027 se tiene programado para el jueves 21 de enero de ese mismo año.

Mientas que la entrega en la edición 99 en el Oscar 2027 será el domingo 14 de marzo de 2027 y con transmisión en vivo por última vez en la cadena ABC.