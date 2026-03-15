La autora Glennon Doyle de 49 años de edad, hizo protesta en la alfombra roja de los Oscar contra las políticas de Donald Trump sobre la migración.

Glennon Doyle convirtió su bolso tipo clutch en un mensaje que se llevó los focos en los Oscar, reconfirmando su activismo en distintos rubros.

Glennon Doyleb protesta en los Oscar contra el ICE y Donald Trump

La autora y activista Glennon Doyle, llegó a la alfombra roja de los Oscar con su esposa Abby Wambach, donde lució un mensaje de protesta en su bolso señalando “Fuck ICE”.

La asistencia de la activista con su bolso tipo clutch que con sus brillantes formaron la palabra de protesta contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) que se incrementó con la segunda presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, fue lo que más llamó la atención.

Esto debido a que logró resaltar el “Fuck ICE” por sobre sus accesorios y vestido con escote de pecho a cintura que en sí, le lucía espectacular.

Abby Wambach y Glennon Doyle en los Premios Oscar 2026. (Arturo Holmes/AFP / AFP)

Bolsa de Glennon Doyle contra el ICE en los Premios Oscar 2026. (Arturo Holmes/AFP / AFP)

Asimismo, tanto Glennon Doyle como Abby Wambach reforzaron su mensaje contra el ICE con pines que se posicionaban sobre la salida del Servicio de Estados Unidos.

Si bien, Glennon Doyle se caracteriza por ser activista en derechos LGBTQ+ y feminismo, también lo hace en justicia social y ayuda humanitaria.

Aunque ni Glennon Doyle y tampoco su esposa, Abby Wambach, participan en alguna de las películas nominadas a los Oscar, ambas fueron invitadas, de modo que no desaprovecharon para proclamar el activismo que predican.