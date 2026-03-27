Luego de pasar 27 años en el Dolby Theatre, los Premios Oscar cambiarán de sede en 2029 al Peacock Theatre, situado igual en la ciudad de Los Angeles, California, Estados Unidos.

Algo que ha tomado por sorpresa y que respondería a los ajustes que están haciendo los organizadores de los Premios Oscar.

Premios Oscar 2026 (Agencia México )

El cambio de sede fue anunciado por los Premios Oscar y los dueños del Peacock Theatre

Fue la misma Academia, organizadores de los Premios Oscar, y AEG, dueños del Peacock Theatre, lo que anunciaron el cambio de sede de la ceremonia.

Señalando que el Peacock Theatre albergará a los Premios Oscar durante 10 años, de 2029 al 2039, en un acuerdo multianual que se podría extender.

AEG señaló que se preparan para hacer mejoras integrales en el escenario, sistema de sonido, iluminación e infraestructura en general, para albergar dicho evento.

La última ceremonia que se tendrá en el Dolby Theatre, actual hogar de la premiación, será en 2028, celebrando precisamente los 100 años de la ceremonia.

Siendo una manera perfecta de cerrar el ciclo actual de los Premios Oscar, pues estos se preparan para hacer diversos cambios en los próximos años.

Peacock Theatre (Especial)

El cambio al Peacock Theatre forma parte de la renovación de los Premios Oscar

Tras la caída en la audiencia de los Premios Oscar, estos se preparan para actualizarse; el cambio al Peacock Theatre forma parte de esto.

Recordemos que igualmente para 2029, los Premios Oscar tendrán transmisión a través de YouTube; al parecer el Peacock Theatre es un mejor escenario para esto.

También se busca mejorar la manera en que se entregan los galardones, economizar el tiempo de transmisión, así como hacer más dinámica la ceremonia.

Obviamente esto va de la mano con un cambio en la estética general, algo que el Dolby Theatre no permitía, pues es imposible hacerle renovaciones de raíz.

Esto debido a que este teatro fue construido exclusivamente para los Premios Oscar, por lo que se trata de una estructura “cerrada”, a diferencia del Peacock Theatre que es más flexible.