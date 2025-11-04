Depredador: tierras salvajes es la nueva entrega de la franquicia de Depredador que originalmente comenzó en 1987, siendo esta la séptima película de la saga pero ¿vale la pena?

Te decimos porqué ver Depredador: tierras salvajes o Predator: Badlands, la nueva película de la saga que se estrenará este próximo 6 de noviembre en estos 5 puntos:

Depredador: tierras salvajes es un buen spin off que revela más del mundo de los Yautja Elle Fanning y su actuación doble se roban el protagonismo en Depredador: tierras salvajes Se confirma que el universo de Alien y el de Depredador existen en el mismo plano El concepto de familia, liderazgo y lealtad están presentes en Depredador: tierras salvajes Depredador: tierras salvajes deja la puerta abierta para una secuela

Predator: Badlands (tomada de video)

Depredador: tierras salvajes es un buen spin off que revela más del mundo de los Yautja

Depredador: tierras salvajes es la nueva película de 20th Century Fox, siendo esta la séptima película de la serie principal y la novena de la franquicia en general.

En Depredador: tierras salvajes nos muestran como es que se vive dentro de los clanes Yautja, es decir el nombre de la raza alienígena de los depredadores, y cómo estos deben ganarse sus armas y en especial, su característico camuflaje invisible.

Además de las reglas y leyes que existen dentro de cada clan de los Yautja, quienes no permiten que existan seres débiles en sus descendencias sin importar si son o no familia.

Es por eso que un joven depredador llamado Dek es marginado y exiliado a un planeta remoto en donde intentará cazar a una de las criaturas más temidas del universo, misma que ha acabado con cientos de su especie, pero decidido a ganarse el respeto de su clan, lo intentará.

En Depredador: tierras salvajes nos demuestran más sobre las costumbres en el mundo de los Yautja, quienes aunque en las otras entregas han sido presentados como simples mercenarios, aquí se revelan sus costumbres y tradiciones, introduciéndonos más a su mundo para comprender mejor a esta raza.

Predator: Badlands (@predator / X)

Elle Fanning y su actuación doble se roban el protagonismo en Depredador: tierras salvajes

Una de las cosas que sorprenden dentro de Depredador: tierras salvajes, sin duda alguna es la actuación de Elle Fanning de 27 años de edad, quien asumirá un doble rol en esta nueva entrega de Predator.

Ella es un sintético de la compañía de Wayland-Yutani, siendo este el primer indicio de que los mundos de Alien y Depredador coexisten en el mismo, siendo canon tras las entregas de Alien vs. Depredador del 2004 y 2007 que no a todos gustaron.

Sin embargo, el personaje de Elle Fanning será de mucha ayuda para Dek, el joven depredador que busca ser reconocido por su clan, pues Thia (personaje de Fanning), no solo lo guiará hacia la criatura sino que también le enseñará qué es una verdadera familia, así como la lealtad hacia los demás.

Las interacciones entre Thia y Dek son graciosas pero también cargadas de muchas emociones que harán que esta historia sea aún más profunda, llegando a los espectadores para entender mejor a ambas partes; es decir, a los sintéticos y a los yautja.

Predator: Badlands (20th Centu)

Se confirma que el universo de Alien y el de Depredador existen en el mismo plano

Como se dijo, la presencia del sintético de Thia, revela que la compañía ficticia de Alien, Wayland-Yutani, existe en el mundo de Depredador: tierras salvajes; es decir que se confirma que ambos coexisten.

Esto podría dar mucho para el futuro de ambas sagas, pues aunque en las películas anteriores de Alien vs Depredador de los 2000 no fueron tan bien recibidas, para muchos fans de ambas sagas se convirtieron en películas de culto.

Especialmente porque, hasta el momento no se había hecho canon la existencia de uno o de otro dentro del mismo universo, sino hasta ahora en Depredador: tierras salvajes, lo cual ofrece mucho más desarrollo y potencial para el futuro de ambas franquicias.

Elle Fanning en Predator: Badlands (tomada de video)

El concepto de familia, liderazgo y lealtad están presentes en Depredador: tierras salvajes

Dek, protagonista de Depredador: tierras salvajes, siendo un joven depredador y al querer demostrar que es tan hábil y capaz como los demás yautja, se vale de las enseñanzas que adquirió al ser criado dentro de esa atmósfera.

Sintiendo un único cariño y respeto por su hermano mayor; sin embargo, es gracias a la ayuda de Thia que al final logra comprender lo que es la verdadera familia, el liderazgo y la lealtad, conceptos que para los yautja son ajenos.

Lo cual hace que Dek se desarrolle orgánicamente como personaje, entregando más que solo acción y uso magistral de las armas que los yautja poseén, siendo este el principal punto fuerte de Depredador: tierras salvajes.

Predator: Badlands (20th Century Studios)

Depredador: tierras salvajes deja la puerta abierta para una secuela

Finalmente, el desarrollo y cierta humanización del protagonista de Depredador: tierras salvajes, Dek y su relación con el sintético de Wayland-Yutani, deja abierta la puerta para una secuela.

Aunque es gracias a estos elementos que no se sabe si es que esta secuela podría llegar desde la continuación de los clanes y razas de los yautja, o posiblemente un crossover con Alien que es algo que muchos fans esperan.

Si bien no se ha confirmado la secuela de manera oficial, es casi probable que la autoricen tras el estreno de Depredador: tierras salvajes, la cual llegará a los cines este próximo 6 de noviembre.