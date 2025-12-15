Usuarios reportan en redes sociales la filtración del tráiler de Avengers: Doomsday de Marvel, el cual revelaría el regreso de Chris Evans como Capitán América.

Chris Evans regresaría como Steve Rogers en Avengers: Doomsday

Un supuesto tráiler filtrado de Avengers: Doomsday, revela el regreso de Chris Evans como Steve Rogers, es decir Capitán América.

En dicho tráiler, pese a que son breves segundos, se puede ver como Robert Downey Jr., quien ahora interpreta a Dr. Doom, va a una casa y quien lo recibe es el Steve Rogers de Chris Evans.

El supuesto tráiler filtrado muestra a Chris Evans como Steve Rogers, viviendo en una línea del tiempo con Peggy Carter y él está sosteniendo a su hijo.

Asimismo, las redes han revelado que dicho teaser tráiler que se habría filtrado de Avengers: Doomsday se pone la pantalla en negro para luego poner la leyenda: “Steve Rogers regresará en Avengers: Doomsday”.

De momento habrá que esperar hasta la salida oficial del tráiler de Avengers: Doomsday para confirmar que estas supuestas filtraciones son reales.

Sin embargo, en redes como X ya se está haciendo viral el nombre de Chris Evans y Steve Rogers por su aparente regreso a Avengers: Doomsday después de que se revelara que su etapa del personaje había concluido en Avengers: Endgame.

Supuesto traíler filtrado de Avengers: Doomsday revela el regreso de Chris Evans como Steve Rogers (Especial )