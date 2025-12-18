Todo indica que las filtraciones de Avengers: Doomsday continúan, pues ahora, el segundo tráiler en donde aparece Thor también se coló a las redes sociales y así es como luce.

Así se ve Thor en el tráiler filtrado de Avengers: Doomsday

En redes sociales ya circula un supuesto tráiler filtrado de Avengers: Doomsday de Marvel, pero con Thor como protagonista, en donde se revela su nueva apariencia.

Si bien hace unos días se filtró el primer tráiler de Avengers: Doomsday de Marvel en donde se revelaba el regreso de Chris Evans como Steve Rogers, ahora ha salido uno con Thor como protagonista y quien se está preparando para la batalla.

Este avance filtrado de Marvel, muestra a Thor rezándole a Odín en el bosque para que lo devuelva sano y salvo con su hija, mientras la gran batalla se aproxima.

“De todas las coronas, los reinos, el orgullo, no pido ninguno de ellos. Padre, escucha a tu hijo. No soy digno de la vida, pero te ruego que dejes correr el hilo. Ni para el trueno, ni para la guerra. Déjame quedarme el tiempo suficiente para ver a mi amor una vez más” Tráiler filtrado de Thor de Avengers: Doomsday

En este tráiler se puede ver a Thor luciendo una apariencia más nórdica, como en los cómics de Marvel, con su distintivo casco con alas y un nuevo traje; sin embargo, habrá que esperar a que se lance de manera oficial.