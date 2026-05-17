Eduardo Yáñez forma parte de la película “Alcantarilla 16”, un proyecto que busca cambiar la imagen de Tepito y mostrar la vida cotidiana de su comunidad.

El actor reveló a De Primera Mano que escribió el libreto de “Alcantarilla 16” con la intención de promover a Tepito más allá de los prejuicios.

Eduardo Yáñez quiere cambiar la imagen de Tepito con nueva película

Eduardo Yáñez es productor y protagonista de “Alcantarilla 16”, un proyecto que plasma la vida cotidiana de Tepito, una de las zonas más conocidas de la CDMX.

“Nosotros con la película pretendemos apoyar mucho más a este gran nombre que es Tepito y que la gente conozca más a profundidad lo que es el barrio de Tepito”, contó el actor.

Eduardo Yáñez EVITA cuestionamientos sobre supuesto ROBO a celular de una reportera#DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/wGmz45oZCI — De Primera Mano (@deprimeramano) May 14, 2026

Eduardo Yáñez quiere terminar con los prejuicios y estereotipos sobre Tepito, por lo que recorrió varias zonas junto a la diputada María Rosete, quien respalda el proyecto.

“Alcantarilla 16” tendrá un elenco conformado por:

Paty Muñoz

Rey Grupero

Sergio Mayer

Alejandro Tomasi

Además, el proyecto de Eduardo Yáñez mostrará las actividades artísticas de niños de la zona.

Eduardo Yáñez aprovechó su recorrido por Tepito para convivir con los locatarios y tomarse fotografías con sus fans.

Eduardo Yáñez (Instagram/@eduardoyanezofc)

¿Eduardo Yáñez es pareja de la diputada María Rosete?

Varios medios aprovecharon el encuentro con Eduardo Yáñez para cuestionarlo si era verdad que era pareja de la diputada María Rosete.

Eduardo Yáñez negó un romance con la funcionaria y expresó que su único contacto con ella fue para solicitar su apoyo para su nueva película.

“Yo fui a pedirle su apoyo y ella muy amablemente nos ha apoyado hasta el final”, mencionó el actor.

Hasta el momento, no se ha revelado la fecha de inicio del rodaje de “Alcantarilla 16″, pero Eduardo Yáñez promete que mostrará la verdadera esencia de Tepito.