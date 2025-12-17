Sin duda alguna, Avatar: Fuego y Ceniza de Disney, era uno de los estrenos más esperados del 2025 y ahora que por fin ha salido la película de James Cameron, ¿realmente es lo que todos esperaban? Sí y no; te lo explicamos en nuestra reseña de 5 puntos.

Reseña de 5 puntos de Avatar: Fuego y Ceniza y qué esperar de la nueva entrega de James Cameron

Con un preestreno en cines el pasado 17 de diciembre, y la visita de Sigourney Weaver y Oona Chaplin en México, Avatar: Fuego y Ceniza el día anterior, llenó de emoción la CDMX pero, ¿realmente es como todos esperan? Esto dependerá de qué era exactamente lo que esperabas.

Es por eso que te dejamos esta reseña de 5 puntos de Avatar: Fuego y Ceniza, la tercera entrega de la saga que planea James Cameron y que ha llegado a cines en México este 18 de diciembre:

Avatar: Fuego y Ceniza tiene unos efectos visuales impresionantes, al igual que sus precuelas La historia de Avatar: Fuego y Ceniza se siente similar y predecible Hay mucha acción, muchos efectos y las actuaciones son impecables pero no hay sorpresas en Avatar: Fuego y Ceniza Varang, la nueva villana de Avatar: Fuego y Ceniza e interpretada por Oona Chaplin, sobresale en la película y se perfila como la némesis de Neytiri Los temas sobre la explotación a la naturaleza, estigmas, racismo, migrantes, la familia, continúan en Avatar: Fuego y Ceniza

Avatar: Fuego y Cenizas (Disney)

Avatar: Fuego y Ceniza tiene unos efectos visuales impresionantes, al igual que sus precuelas

Al igual que Avatar y Avatar: El camino del agua, Avatar: Fuego y Ceniza nos entrega una película visualmente espectacular, misma que sí o sí debe disfrutarse en pantalla IMAX y 3D que te harán sentir que estás dentro de la misma Pandora y conviviendo con todos los Na’vi.

Lo cual no sorprende a nadie, pues desde las entregas pasadas se esperaba un nivel de calidad igual o superior para Avatar: Fuego y Ceniza, la tercera entrega de James Cameron para esta saga que ya adelantó, podría extenderse hasta una sexta película.

Avatar: Fuego y Ceniza regresa con las actuaciones con captura de movimiento de:

Sam Worthington como Jake

Zoe Saldaña como Neytiri

Stephen Lang como Quaritch

Britain Dalton como Loak

Sigourney Waever como Kiri

Oona Chaplin como Varang

Por lo que, en lo que respecta a la calidad de tecnología en imágenes, sonido y efectos visuales, no hay ninguna queja, pues es a lo que James Cameron nos tiene acostumbrados desde que lanzó la primera entrega en 2009.

Tráiler de Avatar: Fuego y Cenizas ( 20th Century Studios)

La historia de Avatar: Fuego y Ceniza se siente similar y predecible

Si bien muchos esperaban con ansias la secuela de Avatar y Avatar: El Camino del Agua, en Avatar: Fuego y Ceniza se siente la historia un tanto predecible y similar a las entregas anteriores, por lo que en cuestión de trama no aporta gran cosa.

Si bien se revela cómo Jake y su familia están lidiando con la pérdida de su hijo Neteyam, así como la integración de Spider a los Sully, y la negativa de Neytiri de dejarlo en su núcleo familiar, la historia de Avatar: Fuego y Ceniza se centra en lo mismo: humanos intentando atacar a los Na’vi para hacerse de Pandora y nuevamente hay altercados entre el coronel Quaritch y Jake.

Aunque aquí la novedad en Avatar: Fuego y Ceniza es que los Tulkun, las criaturas marinas inteligentes con lazos espirituales con los Metkayina, son el objetivo principal y se deberá protegerlos a toda costa antes de que intenten extinguir su raza.

Además se une una nueva villana para infortunio de los Sully: Varang, una jefa, líder espiritual y guerrera de unos Na’vi salvajes, quienes se hacen llamar ‘El Pueblo de la Ceniza’, quienes viven en un entorno volcánico hostil, obligándolos a desarrollar una cultura dura y pragmática, lo cual los diferencia de los del bosque o el agua.

La llegada de Varang y los Na’vi salvajes, se puede traducir en un conflicto de ideologías al tener creencias y métodos diferentes, y que serán un punto de inflexión dentro de la guerra entre los Sully y los humanos determinados a conquistar a Pandora.

Avatar: Fuego y Cenizas (Disney)

Hay mucha acción, muchos efectos y las actuaciones son impecables pero no hay sorpresas en Avatar: Fuego y Ceniza

En Avatar: Fuego y Ceniza no hay queja alguna sobre la acción, los efectos y en especial las actuaciones para esta tercera entrega de James Cameron.

Pues tal y como ocurre en las otras dos anteriores, Avatar: Fuego y Ceniza comienza con bastante acción desde sus primeros 30 minutos; obviamente con pausas obligadas y a veces prolongadas, por lo que Cameron se toma su tiempo para desarrollar cada escena y cada efecto visual.

Así que si muchos esperaban la acción, los visuales y escenarios épicos en Avatar: Fuego y Ceniza, James Cameron cumple al 100% con esta expectativa al sumergir a todos nuevamente en el mundo de Pandora y empatizando con los Na’vi, especialmente con los Sully.

Varang, la nueva villana de Avatar: Fuego y Ceniza e interpretada por Oona Chaplin, sobresale en la película y se perfila como la némesis de Neytiri

Hablando sobre las actuaciones en Avatar: Fuego y Ceniza, la integración de Oona Chaplin es toda una novedad pues encarna a la perfección al nuevo personaje de Varang, pudiendo sentir su fuerza, su ira y sobre todo, su ambición que la llevarán a crear alianzas inesperadas… O tal vez no tanto.

Sin duda, la llegada de Oona Chaplin a la franquicia de Avatar se siente como un respiro dentro de Avatar: Fuego y Ceniza, que sí, cuenta nuevamente la historia de las dos películas anteriores de Cameron pero tal vez con algunos elementos distintos.

Así que será interesante ver qué le depara a la nieta de Charles Chaplin en las siguientes entregas tras su aparición en Avatar: Fuego y Ceniza, pues está claro que más adelante tendrá un papel fundamental y en especial, al ser ahora némesis de Neytiri.

Los temas sobre la explotación a la naturaleza, estigmas, racismo, migrantes, la familia, continúan en Avatar: Fuego y Ceniza

Los temas que ha explorado Avatar desde su estreno en 2009, continúan en Avatar: Fuego y Ceniza; es decir:

Explotación a la naturaleza por parte de los humanos y su ambición

Estigmas entre los propios Na’vis y entre humanos

Se tocan los temas del racismo y la migración, los cuales están en auge ante las reformas del gobierno estadounidense

También los lazos familiares, el amor y la amistad son uno de los temas centrales de Avatar: Fuego y Ceniza

Aunque estos temas implícitos en Avatar: Fuego y Ceniza intentan observarse desde otro punto de vista, al final de cuentas termina siendo la historia que James Cameron ya contó desde el 2009 y 2022.

Así que ¿Avatar: Fuego y Ceniza es lo que se esperaba para este 2025? Sí y no, pues quienes esperaban efectos visuales impactantes, sonidos envolventes y actuaciones impecables, esta tercera entrega de James Cameron cumple con todo lo de la lista y posiblemente sea uno de los grandes éxitos del 2025.

Y no, porque si esperabas más historia, otro desarrollo o enfoque en Avatar: Fuego y Ceniza, no lo habrá pues la trama se siente repetitiva, los conflictos y los deseos detrás siguen siendo los mismos desde que Cameron inició con la franquicia.

Así que para los fans del mundo de Pandora y Cameron, Avatar: Fuego y Ceniza es exactamente todo lo que se esperaba para el gran estreno del 2025; pero para quien buscaba más profundidad, esta tercera entrega queda debiendo al ojo más crítico.