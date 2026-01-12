La expansión Avatar: Frontiers of Pandora - From the Ashes llega como el gran contenido adicional para el juego de Ubisoft, junto a la nueva película de James Cameron y Disney.

Avatar: Frontiers of Pandora - From the Ashes busca corregir el rumbo de un juego divisivo, ofreciendo una experiencia más intensa, centrada en la acción y el conflicto bélico.

Aquí les dejamos nuestra reseña de 5 puntos de este DLC:

Avatar: Frontiers of Pandora - From the Ashes cuenta una historia interesante

Avatar: Frontiers of Pandora - From the Ashes cuenta una historia interesante, que nos muestra el futuro de la franquicia.

La historia se sitúa un año después de los sucesos del juego base. Pandora ha sufrido los ataques constantes de los humanos y sus nuevos aliados, la tribu de las cenizas, lo cual ha devastado varias regiones.

Luego que el personaje del juego base sea secuestrado, el jugador tomará el papel de un nuevo Na’vi que debe enfrentar esta nueva realidad, marcada por la guerra y la supervivencia.

La narrativa busca mostrar un lado más sombrío de los Na’vi, obligados a luchar en un entorno hostil y a tomar decisiones difíciles.

Aunque la trama conecta con la película Avatar: Fuego y Ceniza, la expansión no se limita a ser un simple acompañamiento cinematográfico; intenta construir un relato propio funcional para los fans de la franquicia.

Avatar: Frontiers of Pandora - From the Ashes agrega novedades al gameplay

Algo que agradecerán los jugadores es que Avatar: Frontiers of Pandora - From the Ashes agrega novedades al gameplay, sobre todo algunas cosas que mejoran el ritmo con respecto al juego original.

Se introducen nuevas armas y habilidades que refuerzan la sensación de estar en una guerra abierta contra los invasores humanos. El nuevo protagonista, incluso, cuenta con un modo “rabia”, donde mejora todas sus estadísticas.

Aunque se mantiene la opción de afrontar el juego con sigilo, en realidad todo está construido para que pases a la ofensiva directa .

Esto debido a la incorporación de una cámara en tercera persona, la cual hace que la acción se sienta más fluida y espectacular.

La ambientación de Avatar: Frontiers of Pandora - From the Ashes es impactante

Si bien no se actualizó el motor gráfico, la ambientación de Avatar: Frontiers of Pandora - From the Ashes es impactante, pues cambia radicalmente los paisajes verdes por terrenos grises y cielos sin color.

Este contraste aporta frescura estética y refuerza la narrativa de un mundo en crisis, además de darle identidad a la tribu de las cenizas con respecto a las otras dos ya conocidas.

Así, la dirección artística logra transmitir la sensación de pérdida y desesperanza, contrario a la majestuosidad del juego base.

Además, también hay cambios en la música y el diseño sonoro; los cantos tribales y melodías espirituales se mezclan con tonos más oscuros y percusiones bélicas, subrayando la atmósfera de guerra.

Avatar: Frontiers of Pandora - From the Ashes innova muy poco

Si bien el DLC hace cambios puntuales, en un análisis imparcial Avatar: Frontiers of Pandora - From the Ashes innova muy poco, pues mantiene toda la base del título original.

Aún tienes que hacer tareas o misiones para mejorar a tu personaje, lo mismo de adquirir recursos para tener acceso a habilidades o armas.

Sin olvidar la exploración por objetivos, que después de un rato se puede volver tediosa. Aunque la zona a revisar se reduce, lo cierto es que al final acaba siendo básicamente lo mismo del título original, solo que en un espacio menor.

Por un momento, la cámara en tercera persona y el enfoque en la acción cubren esto pero, conforme avanzas en el DLC, te vas dando cuenta de cómo está estructurado el contenido.

Avatar: Frontiers of Pandora - From the Ashes es lineal lo cual podría molestar a algunos

Avatar: Frontiers of Pandora - From the Ashes es lineal, lo cual podría molestar a algunos.

Como ya mencionamos, el DLC se desarrolla en un área más pequeña, además de que si te dedicas a la historia, esta te durará alrededor de 8 horas, siendo un contenido que se completa en un par de días.

Haciendo que todo se vuelva relativamente lineal, más si se compara con el escenario masivo del juego base, que podía durar más del triple en su historia.

Si eres alguien que le gusta perderse en los juegos y explorar todo a detalle, esto te podría frustrar un poco; pero, si prefieres ir a la meta sin distracciones, encontrarás agradable el DLC.

¿Vale la pena Avatar: Frontiers of Pandora - From the Ashes?

Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes es una expansión que corrige el mayor defecto del juego base; la falta de emoción y dinamismo. Al apostar por un tono más bélico y oscuro.

Con esto, Avatar: Frontiers of Pandora - From the Ashes logra mantener al jugador en tensión y ofrece un Pandora distinto, marcado por la devastación. Sin embargo, sigue sin alcanzar el nivel de innovación real.

Más allá de la cámara en tercera persona, no parece que tenga algo realmente interesante, pues incluso la historia se llega a sentir genérica en varios de sus momentos.

Para los fans de Avatar y quienes disfrutaron del título original, es una excusa para volver a Pandora. Para quienes buscan nuevas mecánicas o narrativa, se queda corto. Es un DLC que cumple y entretiene, pero no redefine la saga.