Disney+ se ha dado a la tarea de crear una serie de adaptaciones animadas de los libros infantiles de Jeff Kinney, siendo El Diario de Greg: ¡Esto es el colmo! la cuarta entrega.

Para el caso de El Diario de Greg: ¡Esto es el colmo!, la película busca explorar más la relación entre el protagonista y su padre, dando una obra familiar pero que no va más allá.

Aquí te dejamos nuestra reseña de 5 puntos:

El Diario de Greg: ¡Esto es el colmo! tiene una historia entretenida El humor de El Diario de Greg: ¡Esto es el colmo! funciona muy bien La problemática de El Diario de Greg: ¡Esto es el colmo! está bien manejada La animación de El Diario de Greg: ¡Esto es el colmo! no es nada del otro mundo El Diario de Greg: ¡Esto es el colmo! puede aburrir a algunas audiencias

El Diario de Greg: ¡Esto es el colmo! tiene una historia entretenida

Como buena película familiar, El Diario de Greg: ¡Esto es el colmo! tiene una historia entretenida, que puede conectar con los niños y sus padres (o madres).

La trama gira en torno a el concurso de talentos escolar, donde Greg intenta impresionar a Holly Hills, la chica que le gusta.

Sus planes, como siempre, se ven obstaculizados por su falta de disciplina y por situaciones absurdas que lo ponen en ridículo. Esto da como resultado la presión de su padre, quien lo considera inmaduro y flojo.

La obra apuesta por una narrativa simple; pero efectiva, mostrando la relación entre los personajes a medida que va avanzando la película; con lo cual no se hace pesada y te mantiene al pendiente de la trama.

El Diario de Greg: ¡Esto es el colmo! (Disney)

El humor de El Diario de Greg: ¡Esto es el colmo! funciona muy bien

Al igual que en las otras entregas, el humor de El Diario de Greg: ¡Esto es el colmo! funciona muy bien, siendo lo que destaca más de la película.

Aunque para algunos les puede parecer una comedia muy básica, combina muy bien las situaciones escolares exageradas, la ironía adolescente y las ya clásicas bromas físicas.

Este estilo conecta muy bien con el público infantil y juvenil, asimismo resulta entretenido para adultos que reconocen las dinámicas familiares y escolares.

Además se agradece que no recurra a la risa fácil con los chistes escatológicos que actualmente abundan en los contenidos para niños y adolescentes.

El Diario de Greg: ¡Esto es el colmo! (Disney)

La problemática de El Diario de Greg: ¡Esto es el colmo! está bien manejada

Aunque la historia es simple, hay que mencionar que la problemática de El Diario de Greg: ¡Esto es el colmo! está bien manejada, abordando de manera efectiva la relación padre e hijo.

Frank representa la disciplina, la responsabilidad y la visión adulta de lo que significa “ser un hombre”.

Greg, en cambio, encarna la resistencia adolescente, el deseo de evitar responsabilidades y la búsqueda de identidad.

La tensión entre ambos genera momentos cómicos, pero también ofrece un trasfondo emocional.

La película muestra cómo encontrar un punto de entendimiento. Con un mensaje sobre la aceptación mutua.

El Diario de Greg: ¡Esto es el colmo! (Disney)

La animación de El Diario de Greg: ¡Esto es el colmo! no es nada del otro mundo

Dado que es el tradicional CGI, la animación de El Diario de Greg: ¡Esto es el colmo! no es nada del otro mundo; si bien es bonita, no es nada que sorprenda.

La animación mantiene el estilo caricaturesco de las películas anteriores, con un diseño simple de personajes de trazos gruesos y expresiones exageradas.

Asimismo tenemos colores vivos, que refuerzan el tono ligero y humorístico, así como escenas que parecen sacadas directamente de las páginas ilustradas por Kinney, con trazos a “lápiz”.

Obviamente si se compara con otras producciones de Disney, este estilo es bastante rudimentario; aunque también es cierta que es parte de la identidad de la saga y contribuye a su encanto.

El Diario de Greg: ¡Esto es el colmo! (Disney)

El Diario de Greg: ¡Esto es el colmo! puede aburrir a algunas audiencias

Aunque el filme busca agradar a todo público, no podemos negar que El Diario de Greg: ¡Esto es el colmo! puede aburrir a algunas audiencias, principalmente por su historia sencilla.

Pues la trama es más predecible que en entregas anteriores; prácticamente desde los primeros minutos puedes intuir en qué acabará toda la problemática del protagonista y su padre.

Sumado a esto las historias secundarias no llaman mucho la atención, con el resto de personajes, como la familia de Greg, pasando sin pena ni gloria.

Lo que hace que, si estás acostumbrado a obras más elaboradas, no le encuentres mucho chiste a la obra en general.

El Diario de Greg: ¡Esto es el colmo! (Disney)

¿Vale la pena El Diario de Greg: ¡Esto es el colmo!?

El diario de Greg: ¡Esto es el colmo! es una comedia animada que combina humor adolescente con un mensaje sobre la responsabilidad y la relación entre padres e hijos.

Aunque hay que dejar en claro que El Diario de Greg: ¡Esto es el colmo! no revoluciona la fórmula de la saga, siendo la más floja de todas las películas lanzadas hasta el momento.

Aún así, ofrece una experiencia divertida y accesible para todo público. Su mayor acierto es mostrar que, detrás de las risas y los desastres de Greg, hay una historia sobre aceptación y crecimiento personal.

Greg sigue siendo el mismo chico torpe y sarcástico, pero su mundo continúa evolucionando, ofreciendo nuevas oportunidades para reír y reflexionar sobre la adolescencia.