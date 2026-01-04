James Cameron no deja nada al aire con su saga de películas de Avatar; aunque todas han sido un éxito, el director tiene planes alternos para concluir la franquicia en caso de que Disney decida no continuar.

Recordemos que Avatar tendría un total de 5 entregas, de las cuales han salido 3 en cine; si por alguna razón Disney no quiere concretar las otras dos, James Cameron no dejará a los fans con la duda del final definitivo.

James Cameron revelará el final de Avatar si Disney no continua la franquicia

En una entrevista para Entertainment Weekly, James Cameron mencionó que organizaría una conferencia de prensa para dar a conocer los detalles de Avatar 4 y 5, así como el final, solo si Disney cancela la franquicia.

James Cameron (Agencia México)

James Cameron sabe que Avatar: Fuego y Ceniza tuvo un alto costo de producción, por lo que hay un alto riesgo de que no cumpla con la expectativa de Disney.

Sin embargo, no quiere que los fans de la saga se queden con la interrogante de qué hubiera pasado en las otras dos películas.

No solo eso, también señaló que podría escribir un libro de las películas; es decir, volver el guion de estas una novela para así tener la historia completa.

La decisión de Disney y James Cameron depende de Avatar: Fuego y Ceniza

Avatar: Fuego y Ceniza necesita por lo menos mil 200 millones de dólares para ser un éxito y justificar su existencia para Disney; al momento lleva 760 millones de dólares, por lo que parece que la obra de James Cameron logrará su objetivo.

Aún así, varios analistas señalan que Avatar: Fuego y Ceniza podría quedarse por debajo de El Camino del Agua, a pesar de sus grandes números.

Se estima que la tercera parte de Avatar llegaría a los 2 mil millones de dólares, lo cual la dejaría como la “más baja” en recaudación de la trilogía.

De darse este escenario, Disney tendría la última palabra si aprueba las otras dos películas, a pesar de la tendencia a la baja, o mantiene todo como una trilogía.