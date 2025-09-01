Disney Pixar reveló el esperado calendario de sus próximos estrenos en su convención anual Destination D23.

Pete Docter, director creativo de Pixar, compartió los detalles, confirmando las secuelas que los fans han esperado por años.

Entre ellas destacan las películas de Toy Story 5, Coco 2 y Los Increíbles 3.

También, Disney Pixar anunció los estrenos de dos películas originales: Hoppers, Gatto y Hexed.

Jessie de Toy Story (Disney)

Disney Pixar anuncia el estreno de Toy Story 5 en junio de 2026

Durante el evento, realizado en el Walt Disney World Resort de Orlando, Florida, Pixar dio uno de los anuncios más esperados del público: la secuela de Toy Story 5 llegará en junio de 2026.

No sólo eso, también se mostró un avance en el que se logró ver a Smarty Pants, un robot de aprendizaje.

También presentaron las primeras imágenes de los Buzz malvados, y como una tablet tecnológica llamada Lily Pad, que competirá por la atención de Bonnie.

toy-story-2-web (Adolfo Santino)

¿Cuándo se estrenarán Coco 2 y Los Increíbles 3? Disney Pixar revela una fecha estimada

Sobre la película de Coco 2, que aborda la tradición mexicana del Día de Muertos, se confirmó que está en proceso en Pixar y tiene fecha de estreno para mediados de 2028, aunque la fecha podría aplazarse hasta 2029.

El director original, Lee Unkrich, y el codirector, Adrian Molina, regresarán para dirigir la secuela y Mark Nielsen también volverá como productor.

En cuanto Los Increíbles 3 la situación es parecida. No hay fecha confirmada de estreno, pero se contempla que sea después del 2028.

Los Increíbles (Pixar)

Gatto, Hoppers y Hexed, las tres películas originales que Disney Pixar estrenará en los próximos meses

Hoopers, cinta que presentará a Mabel, una joven transfiere su mente a un castor robótico para salvar el bosque, se estrenará el 3 de marzo de 2026.

Gatto, historia protagonizada por Nero, un gato negro en Venecia que enfrenta a la mafia felina, llegará en verano de 2027.

Hexed, la cinta que narra la historia de un adolescente y a su madre, quienes descubren que cuentan con magia oculta, se estrenará en otoño de 2026.

El primer teaser de esta película se reveló en el evento.