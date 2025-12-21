Como se mencionó en la semana, la taquilla de Avatar 3 marca una tendencia a la baja en la franquicia, con una apertura por debajo del El Camino del Agua, aunque supera a la película original.

Por su parte, Wicked Por Siempre se va despidiendo de la cartelera también por debajo de su antecesora; al mismo tiempo que Bob Esponja: En Busca de los Pantalones Cuadrados tuvo un estreno limitado.

Avatar 3 no logra igualar la taquilla de El Camino del Agua

Avatar 3 tuvo un estreno relativamente bueno en taquilla con 6.2 mil millones de pesos, aunque se queda 90 millones de dólares (1.6 mil millones de pesos) por debajo de El Camino del Agua, que en su estreno hizo 7.8 mil millones de pesos.

Por el momento, Avatar 3 estaría en la cuerda floja, pues tuvo un presupuesto de 400 7.2 mil millones de pesos, lo que la obliga a hacer 21 mil millones de pesos para ser considerada un éxito .

Si bien se marca una tendencia a la baja, la taquilla con la franquicia de Avatar siempre es atípica, pues logra mantenerse estable, generando ingresos constantes que la catapultan a los primeros lugares históricos.

Analistas no dudan que haga alrededor de 36 mil millones de pesos, aunque también señalan que sería la menos taquillera de todas. A la espera también de ver si Bob Esponja: En Busca de los Pantalones Cuadrados y Anaconda le hacen algo de competencia.

Avatar: Fuego y Cenizas (Disney)

Bob Esponja: En Busca de los Pantalones Cuadrados se arriesgo ante la taquilla de Avatar 3

Paramount volvió a aplicar un “Sonic 3″ y estrenó de manera limitada Bob Esponja: En Busca de los Pantalones Cuadrados en Estados Unidos, con una taquilla de 16 millones de dólares (288 millones de pesos), ante Avatar 3.

Si bien mucho se critica esta estrategia de Paramount, de no estrenar sus películas de manera general a nivel global, en este caso parece que quisieron ser la “contra programación” de Avatar 3.

Aunque su taquilla no se compara en nada con la de Avatar 3, parece que marca una tendencia favorable, si tomamos en cuenta que su presupuesto fue de apenas 1.1 mil millones de pesos.

Para ser un éxito, necesita alrededor de 3.6 mil millones de pesos ; se espera que su estreno en Navidad ayude a que su taquilla se vea potenciada, a pesar de la dura competencia con la película de James Cameron y Anaconda.

Bob Esponja: En Busca de los Pantalones Cuadrados (Paramount)

Wicked Por Siempre se va de cartelera logrando el éxito de taquilla en último momento

La película que se comienza a ir de cartelera es Wicked Por Siempre, que al final sí logró ser el éxito en taquilla que se esperaba con 8.7 mil millones de pesos de un presupuesto de 2.7 mil millones de pesos.

Aunque se queda muy lejos de la primera entrega que hizo 13 mil millones de pesos, lo cual muestra que o bien esta secuela no llamó tanto la atención, o la competencia fue más fuerte de lo esperado.

Recordemos que la película se enfrentó en semanas consecutivas a Zootopia 2, Five Nights at Freddy’s 2 y ahora Avatar 3.

Aún así, estos números son suficientes para Universal, dado que ya se confirmaron nuevos proyectos alrededor de esta reimaginación del Mago de Oz.