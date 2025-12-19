En un giro que nadie esperaba, parece que la mejor película de fin de año es Bob Esponja: En Busca de los Pantalones Cuadrados, que superó a Avatar 3 en Rotten Tomatoes.

No fue solo por algunos puntos, Bob Esponja: En Busca de los Pantalones Cuadrados le lleva más de 15 puntos a Avatar 3 en Rotten Tomatoes.

Bob Esponja: En Busca de los Pantalones Cuadrados (Paramount)

Bob Esponja destroza a Avatar 3 en Rotten Tomatoes

A pesar de las dudas iniciales, Bob Esponja: En Busca de los Pantalones Cuadrados tiene un impresionante 85% de promedio en Rotten Tomatoes.

Con esto, Bob Esponja: En Busca de los Pantalones Cuadrados supera ampliamente el 69% que tiene Avatar 3 en Rotten Tomatoes.

Hay que señalar que la película de Nickelodeon apenas cuenta con 27 reseñas contabilizadas, mientras que la de Disney tiene cerca de 200 reseñas.

Aún así, indica una tendencia que nadie hubiera visto venir hace unos meses, pues se supone que el filme de James Cameron es la apuesta fuerte para este fin de año.

Mientras que de Bob Esponja nadie esperaba nada, más si se toma en cuenta los productos de mala calidad que ha lanzado Nickelodeon de la franquicia en los últimos años.

Bob Esponja en Rotten Tomatoes (Especial)

Avatar 3 en Rotten Tomatoes (Especial)

Rotten Tomatoes dice que Bob Esponja es más divertida que Avatar 3

A pesar de que lleva pocas reseñas, el consenso general en Rotten Tomatoes es que Bob Esponja: En Busca de los Pantalones Cuadrados es más divertida que Avatar 3 .

Incluso, algunas reseñas de Rotten Tomatoes señalan que Bob Esponja: En Busca de los Pantalones Cuadrados es la mejor película de la franquicia desde la original de 2004.

Algo que contrasta con Avatar 3, que para muchos críticos es la peor de las tres, siendo superada ampliamente por El Camino del Agua y la original de 2009.

No solo eso, consideran que Bob Esponja es una perfecta película familiar para este fin de año; mientras que las reseñas de Avatar 3 en general la señalaron como aburrida y sin historia.