Luego de un poco de especulación, Disney+ estrenó el primer tráiler de Camp Rock 3, la esperada secuela del clásico adolescente con los Jonas Brothers y Demi Lovato.

Este primer tráiler de Camp Rock 3 nos presenta un poco de los personajes que regresan, así como de los nuevos protagonistas.

Tráiler y fecha de estreno de Camp Rock 3 de Disney+

El tráiler de Camp Rock 3 de Disney+ dura menos de un minuto, es más un teaser que otra cosa; pero sirve para presentar a los personajes y la fecha de estreno para verano de 2026.

We're headed back to camp! #CampRock3 is coming summer 2026 to Disney Channel and Disney+. pic.twitter.com/KgpdpkTl6v — Disney Channel (@DisneyChannel) December 4, 2025

Lo primero que vemos en el tráiler de Camp Rock 3 de Disney+, es una toma de los distintos lugares icónicos de las películas anteriores.

Además escuchamos la voz en off de los Jonas Brothers, para finalmente ver a los hermanos, quienes mencionan que están de regreso.

Así como una secuencia rápida donde se muestran al resto de actores y actrices que estarán participando en la película, siendo la nueva generación de músicos.

De momento no se ha revelado nada de la trama, así como tampoco sabemos la fecha exacta del estreno, más allá de que llegará en verano del próximo año.

Camp Rock 3 (Disney)

Demi Lovato no aparece en el tráiler de Camp Rock 3 de Disney+

Algo que ha llamado la atención es que Demi Lovato no está en el tráiler de Camp Rock 3 de Disney+, aunque se sabe que ella es una de las productoras.

De hecho, aún está en duda si Demi Lovato participará en Camp Rock 3 de Disney+, esto a pesar de que ella es la protagonista de la franquicia junto a los Jonas Brothers.

Se sabe que la actriz y cantante no guarda buenos recuerdos de su etapa en Disney, al grado que no volvió a colaborar con la empresa desde Camp Rock 2.

Eso explica por qué solo aparece como productora y no como una de las actrices principales; habrá que ver si sorprende con algún cameo sorpresa.