El 2026 marca una recuperación sorprendente para la industria cinematográfica: cinco películas ya han superado los 1,000 millones de dólares en taquilla mundial, algo que no ocurría desde 2019.

Entre ellas destacan Spider-Man: Un Nuevo Día (1,400 mdd), Toy Story 5 (1,100 mdd), Michael (1,021 mdd), Super Mario Galaxy: La Película (1,011 mdd) y La Odisea (1,000 mdd).

Analistas prevén que títulos como Avengers: Doomsday y Duna Parte 3 podrían sumarse al récord, consolidando 2026 como un año clave para el cine global.

5 películas han superado los 1000 millones de dólares

De acuerdo con los datos de diversos analistas, en lo que va de 2026 se tienen 5 películas que han superado los 1000 millones de dólares en la taquilla mundial.

Dichas cintas taquilleras son las siguientes:

Spider-Man: Un Nuevo Día (Sony)

De estas, Spider-Man: Un Nuevo Día incluso podría colocarse como la película más taquillera del año, pues todo indica que llegará cerca de los 2 mil mdd en su segundo fin de semana.

Además, con esto se demuestra que el público sí está interesado en ir al cine, siempre y cuando haya algo interesante que ver.

Se podrían sumar otras películas al récord de los 1000 millones a finales de 2026

Lo interesante del caso es que podrían sumarse más películas al récord de los 1000 millones de dólares, en lo que resta de 2026.

Aún quedan dos estrenos fuertes que podría generar una taquilla de 1000 millones de dólares en este 2026, nos referimos a Avengers: Doomsday y Duna Parte 3, películas muy esperadas para diciembre de este año.

En caso de que se logre dicho resultado, 2026 se quedaría a una película del récord histórico de 2019, donde 8 películas lograron los 1000 millones de dólares en la taquilla mundial.

Aunque se vaticina que películas como Paw Patrol: La Dino Película y Los Juegos del Hambre: El Amanecer de la Cosecha tendrán excelentes números, es poco probable que logren los 1000 millones.