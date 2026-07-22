La preventa de Avengers: Doomsday rompió récord en solo 24 horas al recaudar 16.5 millones de dólares.

El nuevo proyecto de Marvel Studios se ofertó solo en formato premium Infity Vision para mil salas en Estados Unidos y logró una buena respuesta del público.

Preventa de Avengers: Doomsday rompe récord en solo 24 horas

La película Avengers: Doomsday consiguió un nuevo récord de preventa de boletos en un solo día, superando al doble lo hecho por Deadpool & Wolverine de 2024 que se vendió en todos los formatos y más sedes.

Con dicho éxito, la nueva cinta de Joe y Anthony Russo también se consolidó como el tercer mejor debut en una venta anticipada, solo por detrás de Spider-Man: No Way Home y Spider-Man: Brand New Day.

Avengers: Doomsday (@Avengers)

Que Avengers: Doomsday presente una buena recaudación tiene que ver con la estrategia que realizó Marvel.

El épico tráiler que se publicó recientemente, con la aparición de los queridos personajes como Steve Rogers, hizo que la demanda por la cinta aumentara.

Por tal razón, a cinco meses del lanzamiento de la cinta del UCM, algunas funciones para el 17 y 18 de diciembre 2026 ya están agotadas .

Ahora bien, los números de la preventa para Avengers: Doomsday todavía podrían modificarse cuando se pongan disponibles más formatos y salas.

Con un presupuesto de producción de 400 millones de dólares y 300 millones en marketing, Avengers: Doomsday es una de las cintas más costosas de Marvel.

En ese sentido, hay presión para que la película sea un éxito y genere ingresos récord durante su exhibición en salas de cine.