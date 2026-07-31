Spider-Man: Un Nuevo Día comienza a romper récords en su fin de semana de estreno, al grado que analistas ya señalan que podría ser la película más taquillera de 2026.

Sin embargo, Spider-Man: Un Nuevo Día necesita cumplir un par de requisitos y sortear algunos obstáculos para lograr ese hito en el mundo de los superhéroes.

Spider-Man: Un Nuevo Día (Sony)

¿Qué necesita Spider-Man: Un Nuevo Día para ser la película más taquillera de 2026?

Spider-Man: Un Nuevo Día ha recaudado 100 mdd (1.7 mil mdp) en su primer día en cartelera mundial, rompiendo el récord de Avengers: Endgame; sin embrago necesita más que eso para ser la más taquillera de 2026.

Analistas señalan que el primer gran requisito que tiene Spider-Man: Un Nuevo Día para ser la más taquillera de 2026, es tener un segundo fin de semana igual de espectacular.

El problema de las películas de superhéroes es que en su mayoría se caen en su segunda semana, haciendo la mayoría de su taquilla en sus primeros día en cartelera.

Lo que necesita es mantenerse saludable con un buen boca a boca, incitando a los que no son tan fans del género, que por lo menos le den un vistazo al filme.

Igualmente está el punto del estreno en China, que es un mercado muy grande y podría potenciar la recaudación; afortunadamente para Sony, ya tienen el lanzamiento asegurado.

Además el panorama es favorable, pues se trata del último estreno grande en el verano de 2026, pues no hay competencia real en todo agosto.

Spider-Man: Un Nuevo Día (Sony)

Spider-Man: Un Nuevo Día tendrá que superar a Avengers: Doomsday y Dune Parte 3

Spider-Man: Un Nuevo Día tendría vía libre de ser la película más taquillera de no ser por los estrenos este mismo año de Avengers: Doomsday y Dune Parte 3.

Tanto Avengers: Doomsday como Dune Parte 3 son películas bastante esperadas que podrían rivalizar con Spider-Man: Un Nuevo Día.

Pues ambas son el final de una saga, además la de Vengadores tiene mucha fuerza de fan service, algo que siempre genera mucha taquilla.

Lo único que le ayuda a Spidey, es que estas películas se estrenan el mismo día, lo que significa que se robarán audiencia, algo que no sucede con Un Nuevo Día.