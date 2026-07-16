La versión de La Odisea de Christopher Nolan, adaptación del poema épico de Homero, marca un hito en la manera en que se entiende la técnica cinematográfica contemporánea.

La Odisea es, sin lugar a dudas, una de las películas técnicamente mejor hechas de la época reciente, a pesar de varias libertades narrativas.

Aquí te dejamos nuestra reseña de 5 puntos:

La Odisea toma lo más puntual de la historia de Homero El reparto de La Odisea sorprende bastante La Odisea es un logro técnico impresionante La Odisea capta algunos temas del poema original La Odisea es una película excelente pero una adaptación débil

La Odisea toma lo más puntual de la historia de Homero

La Odisea toma lo más puntual de la historia de Homero, lo cual es entendible debido a la longitud y complejidad del poema de la Antigua Grecia.

El filme narra el viaje de 10 años de Odiseo para regresar con su esposa Penélope y su hijo Telémaco tras el fin de la Guerra de Troya.

En su camino de regreso, el héroe griego se topa con una infinidad de problemas, derivado de ofensas que le hizo a los dioses, así como de la ambición y debilidad humanas.

La Odisea (Universal)

Bajo esa premisa se nos narra el viaje heróico que pone a prueba al Rey de Itaca, al mismo tiempo que en su reino su esposa y su hijo se debaten por la presencia de Los Pretendientes.

Tomando solo los elementos esenciales para armar un relato que funciona bastante bien en las tres horas de metraje, que nos meten de lleno en la aventura de nuestros protagonistas.

El reparto de La Odisea sorprende bastante

Si bien había dudas del elenco de la película, podemos decir en general que el reparto de La Odisea sorprende bastante, quienes deben de sobresalir lo hacen de gran manera.

Matt Damon, en el papel de Odiseo, ofrece una actuación a la altura del héroe homérico conocido por su astucia, teniendo una gran carga emocional a lo largo de la película.

Robert Pattinson también cumple muy bien su rol como Antínoo, mostrándose manipulador, conspirador y sumamente entretenido de ver.

Anne Hathaway como Penélope, si bien no alcanza a otras interpretaciones de la actriz, cumple en cada una de las escenas en las que aparece; demostrando el amor por su esposo y la impotencia al verse abrumada por Los Pretendientes.

Mientras que Tom Holland como Telémaco es una gran sorpresa, demostrando que puede ir más allá de lo que ofrece en las películas de superhéroes.

El único problema del elenco es que son tantos nombres fuertes que varios se ven desperdiciados, quedando como meros cameos sin que se use nada de su potencial.

Lo que hace pensar que Christopher Nolan solo los llamó para reforzar el peso mediático de la película , más allá de que en realidad fuera a hacer algo con el resto de actores y actrices.

La Odisea (Universal)

La Odisea es un logro técnico impresionante

Algo que no se puede dudar es que La Odisea es un logro técnico impresionante, siendo el primer largometraje rodado íntegramente con cámaras de película IMAX de gran formato.

Desde la primera escena se nota la escala y alcance que superan cualquier cosa que haya hecho anteriormente, incluso las mismas películas de Christopher Nolan.

Se trata de una experiencia visual única, que además se ve potenciada por el hecho de no recurrir a efectos por computadora, por lo que todo se siente orgánico y cercano.

Pero no es solo el formato, todo en la producción se siente cuidado hasta el más mínimo detalle en cuestión de escala; no hay prácticamente nada que no te sorprenda en la obra.

La Odisea (Universal)

La Odisea capta algunos temas del poema original

A pesar de su escala colosal, La Odisea capta algunos temas del poema original, así la película no pierde de vista la humanidad en el centro de la historia.

Nos muestra pasajes donde se hace patente la desilusión de la posguerra y la pérdida de sentido de un mundo que se pensaba establecido.

Sin olvidar la voluntad y resiliencia de sus protagonistas, quienes se ven abrumados por la lucha en contra de elementos que están más allá de su control.

Mostrando al mismo tiempo el valor de la hospitalidad, que en ocasiones puede ser más una prisión que una ventaja; aún así, no se puede desdeñar tan fácil por aquellos que se llaman “aristócratas”.

La Odisea (Universal)

La Odisea es una película excelente pero una adaptación débil

Lamentablemente, para quienes sean estudiosos o ávidos de la mitología griega, La Odisea es una película excelente, pero una adaptación débil.

La película se toma muchas libertades en favor del espectáculo, que si bien es uno excelente, en ocasiones se siente que no alcanza a abarcar todo lo que implica esta épica.

Pasajes que son fundamentales son omitidos, además de que se hacen cambios innecesarios a la naturaleza de los personajes, eso incluye al mismo Odiseo.

Lo cual también provoca que en ocasiones esas tres horas de duración se sientan pesadas, pues la narrativa llega a ser redundante en algunas ocasiones, y choca con la idea preconcebida que se tiene del ideal griego.

La Odisea (Universal)

¿Vale la pena La Odisea?

La Odisea se presenta como la culminación de todo lo que Christopher Nolan ha estado perfeccionando en materia técnica a lo largo de su carrera.

Al combinar una escala épica sin precedentes con actuaciones poderosas y una historia funcional, La Odisea se convierte en una experiencia cinematográfica esencial.

Siendo además un estudio sobre el amor, la pérdida, la lucha contra el propio orgullo, y una crítica al enfrentamiento entre las nuevas y viejas generaciones.

Sin embargo, también es cierto que los puristas no perdonarán ninguna de las omisiones o cambios; que sin bien no afectan a la película como tal, sí da una impresión diferente al poema clásico.