El cine mundial recupera fuerza; la taquilla superará los 10 mil millones de dólares en 2026.

Así lo revela Variety en un reciente informe donde señala que diversos factores como el regreso masivo del público a las salas y el estreno de franquicias conocidas e independientes, han hecho que Hollywood triunfe.

Películas como Project Hail Mary, Michael, El diablo viste a la moda 2 y Obsession han revitalizado el cine nuevamente al lograr recaudar millones de dólares a nivel internacional.

Cine mundial superará los 10 mil millones de dólares en taquilla

El cine mundial se encuentra en buen camino para superar los 10 millones de dólares. Esa cifra no se conseguía en la industria desde 2019, previo a la pandemia por Covid-19.

La recuperación de la taquilla responde a la cartelera diversa que se ha ofrecido y se han convertido en grandes éxitos.

Tal es el caso de Project Hail Mary con Ryan Gosling, que logró 683 millones de dólares. Mientras que Michael, la biopic del Rey del Pop, superó los 1,000 millones.

Proyecto Fin del Mundo (Sony Pictures )

Por su parte, la cinta de terror Obsession recaudó 426 millones con un presupuesto de solo 725 mil dólares.

Franquicias ya consolidadas dentro del cine familiar también han sido parte de esta recuperación del cine mundial.

The Super Mario Galaxy Movie superó los 1,000 millones y Toy Story 5 también sumó 900 millones.

En el caso de El diablo viste a la moda 2, esta también logró conseguir 688 millones de dólares en todo el mundo.

Sumándose a los grandes éxitos que ha presentado Hollywood a lo largo de este 2026, el pronóstico de la taquilla es alentador, ya que a mitad del verano aún faltan por estrenarse dos películas de gran convocatoria.

La primera es La Odisea de Christopher Nolan, una superproducción con gran elenco que ha generado grandes expectativas.

El otro gran estreno será Spider-Man: Un Nuevo Día, que también es garantía de venta de boletos.

Spider-Man: Brand New Day (Marvel / Sony Pictures)

Generación Z es parte de la recuperación del cine mundial

En su informe, Variety señala que la recuperación de la taquilla del cine mundial también se debe a que un 87% de la Generación Z y un 82% de los Millenials asistieron al menos a una función de cine en el último año.

Caso contrario a lo que pasó con el 70% de la Generación X y el 58% de Baby Boomers.

Ante tal escenario, Hollywood está optimista por el estado del cine mundial demostrando que las salas están más vivas que nunca.