Aplastando a toda la competencia sin mucho problema, Christopher Nolan y La Odisea se mantienen en el primer lugar de taquilla por segunda semana consecutiva, apuntando bastante alto en este momento.

Mientras que Disney tiene resultados mixtos, pues Moana no logra levantar, y Toy Story 5 se comienza a despedir de la cartelera como una de las películas más taquilleras del año.

La Odisea logra un increíble segundo fin de semana en taquilla

Arrasando en todos los mercados, La Odisea llega a su segundo fin de semana con una taquilla impresionante de 639 millones de dólares (11.1 mil mdp), con lo cual ya logró cubrir sin problemas todos sus gastos de producción y marketing.

Recordemos que La Odisea tuvo un presupuesto de 250 mdd (4.3 mil mdp), y para ser un éxito necesita alrededor de 750 mdd (13.1 mil mdp), algo que logrará sin lugar a dudas.

Ahora, la pregunta es si la película de Christopher Nolan alcanzará los 1000 mdd (17.4 mil mdp) en taquilla o bajará las revoluciones en esta última semana de julio.

Ya que estamos ante el inminente estreno de Spider-Man: Un Nuevo Día, que sin lugar a dudas le quitará salas y la atención, sobre todo del público adulto joven.

La Odisea (Universal)

La Odisea vino a enterrar a Moana en la taquilla

En el extremo contrario a La Odisea se encuentra Moana de Disney, la cual sigue con un paso pésimo en taquilla, al lograr apenas 228 mdd (3.9 mil mdp) en lo que lleva en cines de todo el mundo.

Moana ya es un fracaso sonado para Disney, ya que su presupuesto fue de 220 mdd (3.8 mil mdp) y su meta era de unos 650 mdd (11.3 mil mdp), cifra que no logrará en ningún escenario posible.

Menos si tomamos en cuenta la llegada de la nueva aventura de Peter Parker, que apunta en su mayoría a la misma audiencia de Moana, por lo que el live action de Disney se suma a otros fracasos recientes del estudio.

Habrá que ver si estos resultados no afectan a los siguientes remakes que el estudio tiene en puerta como lo son Hércules y La Princesa y el Sapo.

Moana (Disney)

Toy Story 5 resistió muy bien a La Odisea en taquilla

Quien no baja las manos a pesar de la llegada de La Odisea es Toy Story 5, que aunque ya va de salida, sus 1022 mdd (17.8 mil mdp) demuestran que la franquicia está más viva que nunca.

No solo eso, analistas señalan que podría seguir haciendo buenos números durante un par de semanas más antes de que Disney decida retirarla definitivamente de la cartelera mundial.

Al grado que la mismas Spider-Man: Un Nuevo Día no la afectaría mucho en su estreno, a pesar de que la historia de Jessie ya lleva más de un mes desde su estreno.

Ahora queda la pregunta de cómo tomarán esto dentro de de Pixar, que recientemente sufrió de una ola de despidos, y el éxito de las secuelas podría poner en riesgo la producción de próximas películas originales.