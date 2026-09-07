Estefanía Villarreal, la actriz que personificó a Celina en la telenovela Rebelde, lanzó un mensaje que preocupó a sus fans, llevándolos a pedir ayuda a los integrantes de RBD.

La actriz compartió estar luchando contra la depresión y ansiedad. Sin embargo, el mensaje que escribió dio a entender que Estefanía Villarreal podría estar perdiendo la batalla.

El mensaje que Estefanía Villarreal compartió sobre su depresión y que alertó a sus fans

La telenovela Rebelde es un proyecto que quedó en el corazón de muchos televidentes a nivel mundial, por lo que a 22 años de su estreno, sus fans siguen al pendiente de los actores y actrices más allá de los que integraron a RBD.

Como muestra de ello, los fans han seguido la carrera de Estefanía Villarreal, quien personificó a Celina, mejor amiga del Mía -Anahí- y Victoria Paz -Angelique Boyer-.

Sin embargo, más allá de la nueva faceta que Estefanía Villarreal solía mostrar en sus redes sociales como modelo, recientemente compartió un mensaje que alarmó a sus fans.

Esto debido a que la actriz compartió estar viviendo con depresión y ansiedad. Pero también habló sobre si perdía la batalla, con un mensaje directo a su mamá.

“Si mañana pierdo la batalla contra la depresión y la ansiedad, quiero que sepan que traté de ser una buena hija, una buena hermana, una buena novia, una buena amiga, una buena humana. Pero mami tu pequeña ya no puede más”. Estefanía Villarreal, actriz.

Estefanía Villarreal comparte su lucha contra la depresión y ansiedad. (@estefaniavillarrealvillarreal)

El mensaje que Estefanía Villarreal publicó el 5 de septiembre de 2026, desapareció tras 24 horas al ser una historia de Instagram.

Fans de Estefanía Villarreal piden ayuda a integrantes de RBD

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio y que tiene especial mención todo el mes de septiembre, los fans de Estefanía Villarreal están pidiendo ayuda para la actriz.

En distintas redes sociales, los fans de Rebelde y Villarreal están etiquetando a los integrantes de RBD, pidiendo ayuda para la actriz.

Sin embargo, hasta el momento de la redacción de esta nota ningún integrante de RBD se ha pronunciado públicamente sobre el post de Estefanía Villarreal.