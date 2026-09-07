El concierto que El Malilla tuvo en Edinburg, Texas, fue un éxito, pero llevó consigo a que el cantante sufriera abuso sexual tras ser tocado sin su consentimiento.

Tanto en México como en Texas, el tocamiento sin el consentimiento de la persona está penado según las leyes de cada país.

El Malilla sufre abuso sexual en un concierto en Estados Unidos; el delito está penado

Por primera vez El Malilla tuvo tour en varias ciudades de Estados Unidos como representante del reguetón mexicano, tenido conciertos desde julio y hasta septiembre.

Sin embargo, a tres fechas de que el cantante de Valle de Chalco en el Estado de México, termine el tour en la ciudad de Texas, compartió haber sido tocado sin su consentimiento.

El Malilla compartió “Hoy me agarraron la verguita en un show” con un emoji de tristeza, para luego agregar “toy chato [triste]”, siendo en el concierto de Edinburg del 4 de septiembre del 2026, en donde ocurrió el tocamiento.

El Malilla comparte el abuso sexual que vivió. (@elmalibaby)

Por la viralización de este hecho exhibido por El Malilla, el cantante agregó un video del concierto donde ocurrió el tocamiento y mencionó “cosas pasan aquí y allá, pero siempre positivo, y con el corazón en la tarima disfrutándome los últimos shows acá”.

Sin embargo, abogados han exhibido que lo que ocurrió con el cantante de reguetón mexicano, es independiente a sus letras y las publicaciones que hace, pues lo que le ocurrió fue “asalto indecente”, según las leyes en Texas, y está penado.

Traducido a las leyes en México, El Malilla vivió abuso sexual al haber sido tocado sin su consentimiento, pero sin llegar a la cúpula.

Por lo que el reguetonero vivió en Texas, sus fans en redes sociales se han pronunciado a favor de él y han subrayado que el abuso sexual se castiga sin importar el género.