El posible fichaje de James Rodríguez con el Club América ha comenzado a sonar con fuerza rumbo al Apertura 2026, en medio del nuevo proyecto que encabezará Guillermo Almada como entrenador.

El mediocampista colombiano, actualmente agente libre tras su salida del Minnesota United, estaría interesado en regresar a la Liga MX y vivir en la CDMX, lo que hace viable la negociación.

Aunque aún no existe una oferta formal, las Águilas de Guillermo Almada ya realizaron sondeos para conocer la disposición del jugador.

América sondea el fichaje de James Rodríguez

Reportes de prensa señalan que el América ya ha realizado sondeos formales alrededor del entorno de James Rodríguez, para conocer si está interesado en volver a la Liga MX en el Apertura 2026.

Tras desvincularse del Minnesota United de la MLS previo a la Copa del Mundo, James Rodríguez, quien está por cumplir 35 años podría negociar directamente con él América sin pagar que el club pague un costo de transferencia.

De acuerdo a las cadenas Fox Sports y ESPN, el fichaje de James Rodríguez con el América está en una etapa muy inicial, sin oferta formal por parte de la directiva de las Águilas, que encabezada Santiago Baños.

James Rodríguez ya jugó en la Liga MX con el León (Isaac Ortiz / Isaac Ortiz)

James Rodríguez quiere vivir en la Ciudad de México

Después de terminar su ciclo con el León de la Liga MX, James Rodríguez busco fichar con algún equipo de la Ciudad de México, donde le gustaría residir, así que una posible oferta del América de Guillermo Almada sería bienvenida.

En sus últimos meses con el Club León en 2025, la directiva esmeralda decidió no renovarlo debido a su elevado sueldo en comparación con su rendimiento en la cancha.

Eso es algo que analizará el América al momento de dar un paso adelante en el posible fichaje para el Apertura 2026.