¿El clásico en la historia reciente de la Liga MX? Esta noche Tigres y América se volverán a ver las caras en El Volcán por su partido correspondiente a la Fecha 5 del Apertura 2025 de la Liga MX.

Debido a que en los últimos años Tigres y América han protagonizado enfrentamientos en fase de eliminación directa o incluso en finales, algunos aficionados ya le llaman clásico a este encuentro.

Y es que, tanto conjunto felino como el azulcrema han sido dos de los más laureados en el balompié mexicano en la última época y a ambos les ha tocado ver como el otro les gana un partido por el título de la Liga MX.

La vez que Tigres le arruinó el centenario al América

En el torneo Apertura 2016 de la Liga MX, América y Tigres se enfrentaron en la gran final del futbol mexicano en una serie quedará grabada en la memoria de ambas aficiones por distintos motivos.

América buscaba coronar la celebración de su centenario con un título de Liga MX, pero Tigres arruinó los festejos debido a que se impusieron en la gran final en una cardíaca tanda de penales.

Cuando parecía que las Águilas se coronarían en el Estadio Universitario, apareció Jesús Dueñas empató el partido en la recta final de los tiempo extra y en la tanda de penales los felinos fueron más certeros que los azulcremas.

América inició el camino al tricampeonato ante Tigres

En el Apertura 2023 de la Liga MX, América y Tigres se volvieron a enfrentar en una final en la que el conjunto felino buscaba el bicampeonato de la Liga MX luego de haber vencido a Chivas en el torneo anterior.

Sin embargo, el equipo que hizo historia en aquel certamen fue América pues luego de que el partido de ida terminó 1-1 se impusieron 3-0 en el Estadio Azteca con una polémica arbitral por la expulsión de Raymundo Fulgencio.

Probablemente la afición de las Águilas no lo sabía, pero ese campeonato sería el primero de tres consecutivos que el equipo ganó en año y medio en el futbol mexicano, por lo que se convirtieron en el primer tricampeón en la historia de los torneos cortos de la Liga MX.