El América tendrá otro partido amistoso en Estados Unidos para el mes de septiembre en contra del DC United de la MLS.

De acuerdo con un comunicado compartido por las Águilas, el partido entre el América y el DC United se llevará a cabo el próximo 6 de septiembre desde el Audi Field Washington en punto de las 16:30 horas, tiempo del centro de México.

El duelo amistoso del conjunto de Coapa servirá para que las Águilas no pierdan ritmo antes de enfrentar el 12 de septiembre a las Chivas, mientras que el equipo estadounidense podrá enfrentarse a un grande del futbol mexicano previo a su encuentro contra el Orlando City el 13 del mismo mes.

¿Por qué el América jugará un partido amistoso en Estados Unidos?

De acuerdo con el presidente de operaciones del América, Héctor González Iñárritu, el equipo de Coapa está comprometido con “expandir internacionalmente al club” y su objetivo es estar más cerca de los americanistas que viven en Estados Unidos.

“Nos llena de alegría jugar en Washington D.C. contra uno de los equipos más laureados e importantes de la Major League Soccer, mientras seguimos avanzando con nuestro compromiso de expandir internacionalmente el Club y estar más cerca de nuestro numerosa y leal afición en Estados Unidos”, mencionó el presidente de operaciones del América.

Washington, ¡tenemos que ir juntos! 🦅🔥



⚔️ @dcunited vs. América

🎟️ https://t.co/VfcHSnmsU5

📅 6 de septiembre, 6:30 PM ET

🏟️ Audi Field



Pintemos el estadio de amarillo 🏟️💛 pic.twitter.com/edt8RfHWWF — Club América (@ClubAmerica) August 15, 2025

Por otro lado, el presidente del DC United, Danita Johnson, se dijo orgulloso de recibir a las Águilas en el Audi Field.

“Amistosos como este son importantes para poder celebrar esa pasión y crear conexiones auténticas con los aficionados de toda la región. Audi Field sigue creciendo como un centro para el fútbol internacional, dando a los aficionados la oportunidad de ver a clubes y talentos de clase mundial aquí mismo en la capital de la nación”, mencionó el dirigente de operaciones del club de la MLS.

¿Cuánto cuestan los boletos para el América vs DC United?

El partido amistoso entre el América y el DC United se llevará a cabo desde el estadio de los de la MLS, por lo que los precios van desde los 70 dólares hasta superar los 300.

Los boletos del encuentro ya se encuentran disponibles desde la página de Ticketmaster.