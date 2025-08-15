La nueva etapa del Club América con Adidas sigue dando de qué hablar entre los aficionados del equipo y la Liga MX.

Aunque el Club América ya presentó y comercializa su indumentaria principal para el torneo, la Liga MX dejó entrever un modelo distinto que podría sumarse a la colección.

Sin confirmación por parte del equipo, el jersey alternativo comenzó a circular en redes sociales, generando todo tipo de comentarios.

Liga MX revela en su página el jersey alternativo del América

En medio de la expectativa por la nueva etapa del Club América con Adidas, un detalle inesperado apareció en la página oficial de la Liga MX.

En redes sociales comenzó a circular una captura de pantalla del portal de la Liga MX, en la que se observan cuatro uniformes relacionados con el Club América.

Dos de ellos corresponden a los que ya fueron presentados de manera oficial para el Apertura 2025, mientras que los otros dos, uno completamente amarillo y otro totalmente azul, no habían sido anunciados previamente.

El hallazgo despertó la curiosidad de la afición, que de inmediato especuló sobre la posibilidad de que estos modelos sean parte de una línea alterna o una edición especial para ciertas competencias.

Sin embargo, la ausencia de información oficial del club o de Adidas dejó abierta la puerta a otra interpretación: que se tratara de un error de carga en el sitio web de la Liga MX.

¿América y Adidas lanzarán un nuevo jersey?

La filtración de supuestos nuevos diseños del Club América ha dejado a la afición con más preguntas que respuestas.

Aunque en redes sociales abundan las imágenes y teorías, ni el Club América ni Adidas han dado pistas que confirmen o desmientan un posible lanzamiento.

Por ahora, la única certeza es que las dos camisetas oficiales de esta temporada, la de local y la de visitante, se encuentran disponibles de manera regular en diferentes canales de venta.

Además de la tienda en línea del Club América y la página oficial de Adidas, varios distribuidores autorizados ya tienen stock, lo que permite a los aficionados hacerse con los modelos presentados para el Apertura 2025 sin dificultad.