Tigres y América se enfrentarán la tarde de este sábado 16 de agosto en la cancha del Estadio Universitario en el que está llamado a ser el partido de la jornada en la quinta fecha del torneo Apertura 2025 debido a la calidad de las plantillas de ambos clubes, así como la búsqueda de la U de Nuevo León por sacudirse por completo la paternidad de las Águilas en el Volcán.

Y es que si bien, la última vez que Tigres se encontró con América en el Estadio Universitario el marcador les favoreció, la realidad es que en los últimos años las Águilas gestaron una marcada paternidad en el Volcán al grado de que solamente perdieron uno de los últimos 10 juegos como visitantes en San Nicolás de los Garza.

Tuvieron que pasar siete años para que Tigres le pudiera ganar como local a América en su cancha. Muestra de ello es que desde la semifinal de Vuelta del torneo Apertura 2017 en donde los regiomontanos le ganaron 3-0 a los Millonetas, no volvieron a imponerse hasta apenas hace un año, cuando ganaron 1-0 en el Apertura 2024 con gol de Marcelo Flores.

El dominio de América sobre Tigres en el Volcán

Un partido perdido en siete años es el registro de América como visitante ante Tigres en el Volcán. En ese lapso de tiempo transcurrieron 10 partidos de los cuales los de Coapa ganaron cinco, empataron cuatro y solamente perdieron uno. Con esto, marcaron su paternidad actual sobre los felinos.

Esta serie de cotejos en el Volcán incluyeron dos duelos de mucha relevancia entre América y Tigres; el primero de ellos fue por la vuelta de los cuartos de final del torneo Apertura 2019 en donde la U de Nuevo León tenía ventaja de 2-1 en el marcador global y el criterio del gol de visitante a su favor, pero las Águilas ganarían ese juego por 2-4 para avanzar a semifinales.

En el torneo Apertura 2024, Tigres y América se midieron en el Estadio Universitario por la final de Ida en un choque en donde empataron a uno. A la postre, los cremas se coronarían como campeones con un contundente 3-0 en el Estadio Azteca.

A América no le pesa visitar a Tigres en el Volcán

Es importante mencionar que las buenas actuaciones de América ante Tigres en el Volcán no son solamente en los últimos años. De hecho, las Águilas son un equipo que históricamente ha sabido librar una de las aduanas más complicadas del futbol mexicano.

La prueba de esto es que, en la historia de los torneos cortos, América ha visitado a Tigres en el Volcán un total de 35 ocasiones y el historial marca paridad entre ambas escuadras con 11 triunfos para cada escuadra y 13 empates;53 goles en de los universitarios por 50 del ave.

De tal forma, más allá del flojo nivel que vive América y el presente imponente de Tigres, se espera un juego parejo en San Nicolás de los Garza que corresponda a las expectativas que genera un encontronazo entre los dos equipos más ganadores de la época reciente.