Allan Saint-Maximin se convirtió en el fichaje bomba de América y de toda la Liga MX en el mercado de fichajes de este verano luego de que el equipo pagara alrededor de 12 millones de dólares por su traspaso al Al-Ahli.

Desde antes que se oficializara su contratación, la afición del América se comenzó a ilusionar con la llegada de Allan Saint-Maximin y una vez que se cerraron las negociaciones se encargaron de darle una bienvenida con bombo y platillo en el aeropuerto.

Sin embargo, el atacante francés no llegó en la mejor forma física a las Águilas, por lo que es prácticamente un hecho que, aunque ya tiene todos los documentos para competir en el futbol mexicano, su debut tendrá que esperar.

¿Fuera de ritmo o simplemente precaución? Allan Saint-Maximin no viajó con América para partido contra Tigres

A pesar de que ha acaparado los reflectores desde su llegada a México, Allan Saint-Maximin no debutará este sábado cuando América visite a Tigres en el Estadio Universitario por la Fecha 5 de la Liga MX.

Este viernes América llegó a Nuevo León para concentrarse previo a su partido contra el conjunto felino, pero Allan Saint-Maximin no realizó el viaje a la Sultana del Norte con el resto de sus compañeros.

Allan Saint-Maximin anotó un golazo en el entrenamiento de América que puso de cabeza las redes sociales (Instagram @st_maximin)

El flamante fichaje de las Águilas tendrá que esperar al menos una semana más para su debut en el balompié mexicano y por lo pronto se quedó trabajando en las instalaciones de Coapa para terminar de ponerse a punto físicamente.

Allan Saint-Maximin no será la única baja sensible para América

Para el partido entre Tigres y América, que pinta como el juego de la Fecha 5 en la Liga MX, André Jardine no solamente no podrá contar con Allan Saint-Maximin, sino que otro de sus referentes tampoco podrá estar por lesión.

Henry Martín, capitán y estrella del América, tampoco hizo el viaje a Nuevo León para enfrentar a Tigres debido a que el cuerpo técnico del equipo decidió no arriesgarlo a una lesión muscular de gravedad y también se quedará entrenando en la CDMX.

Fuera de esas dos bajas, André Jardine dispondrá de plantel completo para el partido ante el conjunto felino en el cual las Águilas exponen su invicto en la Liga MX, pues suman dos victorias y dos empates tras 4 jornadas.