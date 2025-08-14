La Jornada 5 de la Liga MX ofrece el agarrón Tigres vs América el sábado 16 de agosto; te decimos el pronóstico y posibles alineaciones del partido.
Tigres y América tienen la calidad para dar un gran partido en la cancha del Estadio Universitario, como parte de la Jornada 5 de la Liga MX.
Tigres vs América: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de la Liga MX
El pronóstico del partido Tigres vs América en la Jornada 5 de la Liga MX, es que los felinos del norte ganarán con marcador apretado de 2-1 a las Águilas.
Tigres vs América: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de la Liga MX
Tigres busca la cima de la Liga MX con esta posible alineación, en la Jornada 5 contra América.
- Nahuel Guzmán
- Javier Aquino
- Rômulo Zwarg
- Juan José Purata
- Jesús Garza
- Fernando Gorriarán
- Juan Brunetta
- Diego Lainez
- Ozziel Herrera
- Ángel Correa
- Nicolás Ibañez
América saltará a la cancha del Estadio Universitario de Tigres, con esta posible alineación.
- Luis Malagón
- Israel Reyes
- Ramón Juárez
- Sebastián Cáceres
- Cristian Borja
- Jonathan dos Santos
- Álvaro Fidalgo
- Alejandro Zendejas
- Brian Rodríguez
- Raúl Zúñiga
- Henry Martín
Tigres vs América: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 5 de la Liga MX?
Tigres vs América se enfrentan el sábado 16 de agosto en la Jornada 5 de la Liga MX.
A las 19 horas está pactado el silbatazo inicial del partido Tigres vs América, como parte de la Jornada 5 de la Liga MX, en el Estadio Universitario.
Tigres vs América: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 5 de la Liga MX?
Las señales del Canal 7, Tubi, Caliente TV y Fox transmitirán el partido Tigres vs América, en la Jornada 5 de la Liga MX.
- Partido: Tigres vs América
- Fase: Jornada 5 de la Liga MX
- Fecha: Sábado 16 de agosto de 2025
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: Canal 7, Tubi, Caliente TV y Fox
¿Cómo llegan Tigres y América a la Jornada 5 de la Liga MX?
A la Jornada 5 de la Liga MX, Tigres llega en plan goleador, después de vapulear 7-0 a Puebla en la Jornada 4.
Tigres ocupa el segundo lugar de la Liga MX con 9 puntos, tres abajo del líder del Apertura 2025, Pachuca.
América es el tercer lugar de la Liga MX tras cuatro jornadas disputadas, y con 8 puntos, confia en vencer a Tigres como visitante para acercarse al liderato general.
En la Jornada 4 de la Liga MX, América venció 1-0 a Querétaro, victoria importante por la suma de puntos.