La Jornada 5 de la Liga MX ofrece el agarrón Tigres vs América el sábado 16 de agosto; te decimos el pronóstico y posibles alineaciones del partido.

Tigres y América tienen la calidad para dar un gran partido en la cancha del Estadio Universitario, como parte de la Jornada 5 de la Liga MX.

Tigres vs América: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de la Liga MX

El pronóstico del partido Tigres vs América en la Jornada 5 de la Liga MX, es que los felinos del norte ganarán con marcador apretado de 2-1 a las Águilas.

Tigres vs América: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de la Liga MX

Tigres busca la cima de la Liga MX con esta posible alineación, en la Jornada 5 contra América.

Nahuel Guzmán Javier Aquino Rômulo Zwarg Juan José Purata Jesús Garza Fernando Gorriarán Juan Brunetta Diego Lainez Ozziel Herrera Ángel Correa Nicolás Ibañez

América saltará a la cancha del Estadio Universitario de Tigres, con esta posible alineación.

Luis Malagón Israel Reyes Ramón Juárez Sebastián Cáceres Cristian Borja Jonathan dos Santos Álvaro Fidalgo Alejandro Zendejas Brian Rodríguez Raúl Zúñiga Henry Martín

Tigres vs América: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 5 de la Liga MX?

Tigres vs América se enfrentan el sábado 16 de agosto en la Jornada 5 de la Liga MX.

A las 19 horas está pactado el silbatazo inicial del partido Tigres vs América, como parte de la Jornada 5 de la Liga MX, en el Estadio Universitario.

Tigres vs América: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 5 de la Liga MX?

Las señales del Canal 7, Tubi, Caliente TV y Fox transmitirán el partido Tigres vs América, en la Jornada 5 de la Liga MX.

Partido: Tigres vs América

Fase: Jornada 5 de la Liga MX

Fecha: Sábado 16 de agosto de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: Canal 7, Tubi, Caliente TV y Fox

¿Cómo llegan Tigres y América a la Jornada 5 de la Liga MX?

A la Jornada 5 de la Liga MX, Tigres llega en plan goleador, después de vapulear 7-0 a Puebla en la Jornada 4.

Tigres ocupa el segundo lugar de la Liga MX con 9 puntos, tres abajo del líder del Apertura 2025, Pachuca.

América es el tercer lugar de la Liga MX tras cuatro jornadas disputadas, y con 8 puntos, confia en vencer a Tigres como visitante para acercarse al liderato general.

En la Jornada 4 de la Liga MX, América venció 1-0 a Querétaro, victoria importante por la suma de puntos.