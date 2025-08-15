Un exequipo de Edson Álvarez buscó al futbolista mexicano para reforzar su plantilla en la próxima temporada 2025-2026 que está a punto de iniciar.

Se trata del Ajax, equipo con el que Edson Álvarez estuvo de 2019 a 2023, por lo que sería una gran oportunidad para que el todavía jugador del West Ham vuelva al club donde se volvió un gran elemento futbolístico.

Reportes indican que el mexicano está abierto a regresar, pero el Ajax primero debe desprenderse de algunos jugadores para poder contratar al “Machín”.

Ajax busca reforzarse con Edson Álvez para la próxima temporada

Edson Álvarez actualmente tiene un sueldo de más de 6 millones de dólares al año, lo que sería más del límite actual que tiene el Ajax, por lo que el director deportivo, Alex Kroes, primero tendría que deshacerse de algunos jugadores si quiere traer de vuelta al mexicano.

La posibilidad de traer de regreso a Edson Álvarez es difícil, pero no imposible o al menos así lo hizo ver su agente: “Es difícil, pero no imposible. Y desde luego, ni hoy ni mañana”.

El ex del América está abierto a regresar al conjunto de los Países Bajos debido a que no tiene un puesto asegurado con el West Ham, ya que al parecer no entra en planes de su entrenador, Graham Potter.

Por otro lado, el entrenador del Ajax, John Heitinga, conoce bien al Edson Álvarez, pues ambos trabajaron juntos en el equipo holandés en 2023 cuando era entrenador interino y posteriormente se reencontrar el en West Ham.

🇲🇽Edson Álvarez in beeld bij Ajax. Mexicaan staat open voor terugkeer, maar zit in wachtkamer vanwege financiële situatie Ajax. Club moet eerst van spelers af.



Nemanja Matic mogelijk alternatief.https://t.co/2JlmH9AYd5 — Tim van Duijn (@TimvanDuijn14) August 15, 2025

Edson Álvarez quiere asegurar su lugar para el Mundial 2026

Edson Álvarez también busca tener su lugar asegurado en el Mundial 2026, por lo que pasarse al Ajax sería una buena oportunidad para tener minutos.

Además, el mediocampista es muy querido por la afición y tuvo una etapa exitosa en Ámsterdam. Así que habrá que esperar los próximos días para conocer si se concreta el fichaje del mexicano.