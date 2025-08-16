El América atraviesa por una crisis luego de haber fracasado en los últimos torneos que ha disputado, el más reciente de ellos en la Leagues Cup 2025 por lo que ahora van con todo por la Liga MX.

Para ello este fin de semana se medirán a Tigres en la Jornada 5 pero lo harán sin una pieza clave del equipo como lo es Henry Martín, quien volvió a causar baja del equipo por lesión.

En este año el capitán de las Águilas ha padecido bastante con las lesiones, en específico la tendinitis con la que ha tenido que lidiar en los últimos meses que hasta fue valorado para cirugía.

¿Qué le pasó a Henry Martín? Nueva lesión lo volvería a alejar del América

América no podrá contar con Henry Martín para su partido ante Tigres ya que el delantero no hizo el viaje con el resto del equipo como parte de su recuperación de su lesión.

Durante la semana Martín estuvo entrenando por separado de sus compañeros y este viernes 15 de agosto se confirmó que no estaría disponible para el juego ante Tigres, por lo que se quedó en la Ciudad de México.

El delantero todavía está viviendo parte de su proceso de recuperación, esto con el fin de evitar una recaída o que sufra una lesión de gravedad por lo que habrá jornadas donde no podrá ser convocado por decisión del cuerpo médico.

¿Allan Saint-Maximin podrá jugar con América este fin de semana?

América ya se encuentra en tierras regias para concentrarse de cara al duelo ante Tigres, viaje para el cual no fueron considerados Henry Martín ni Allan Saint-Maximin, por lo que el debut del francés tendrá que esperar.

Desde que se oficializó la llegada de Saint-Maximin mucho se ha especulado sobre cuándo debutará y hasta ahora hay rumores de que será la siguiente semana cuando las Águilas visiten al Atlas.

Aunque ya se sabe que el francés portará el dorsal 97, debido a su año de nacimiento, todavía no aparece su registro en la Liga MX por lo que aún estando en ritmo no podría jugar hasta que no sea dado de alta.