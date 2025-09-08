En medio de la actividad de la Fecha FIFA, algunos clubes de la Liga MX pactaron juegos amistosos a fin de mantener el ritmo de competencia y uno de ellos fue Chivas, que vino de atrás para ganarle en Estados Unidos a León en un partido que incluyó una falla increíble frente al arco por parte de Chicharito, quien poco después de eso, subió un nuevo video a sus redes sociales.

Chicharito empieza a tener minutos tras dejar una lesión muscular que lo llevó a perderse buena parte del inicio de la temporada y el técnico Gabriel Milito le dio la confianza para ver actividad contra La Fiera, pero Javier Hernández no aprovecho toda vez que tuvo una falla enorme, aunque esto pareció no incomodarle dado que después vino un nuevo video en sus redes sociales.

“Entonces, pensaste que un futbolista no puede hablar de la vida, pero aquí me tienes, incomodando con opiniones. Interesante”, dijo Chicharito en su video, el cual no tardó en volverse viral tal como ha sucedido con el contenido que anteriormente ha compartido en sus diferentes plataformas.

Las polémicas opiniones de Chicharito en sus videos

Esta no es la primera vez que Chicharito da de que hablar con sus videos en redes sociales por los puntos de vista que ha compartido en ellos. Temas de perspectiva de género hicieron que quedara en el ojo del huracán hace algunas semanas, lo que incluso le acarreó fuertes críticas por sus comentarios.

Pese a eso, Chicharito no ha dejado de hacer videos con opiniones personales que comparte en sus diferentes cuentas y que suelen dividir puntos de vista entre usuarios que no comparten su forma de ver la vida y otros que consideran que debe de tener libertad plena de expresarse sin ser juzgado por sus ideas.

Lo que es un hecho es que recientemente se ha visto más activo al delantero de Guadalajara como creador de contenido que como jugador, toda vez que las lesiones lo han tenido entre algodones por lapsos importantes en su regreso al Rebaño.

¿Cuándo vuelve a jugar Chicharito con Chivas?

En lo estrictamente deportivo, Chivas se prepara para encarar una nueva edición del Clásico Nacional en contra de América, partido en el que es posible que Chicharito vuelva a tener minutos con los rojiblancos si el técnico Gabriel Milito así lo decide.

Vale recordar que, contra Cruz Azul, antes de la pausa por Fecha FIFA, Chicharito ya tuvo minutos, lo que le abre la posibilidad de estar en cancha en el Estadio Ciudad de los Deportes con Chivas en contra de las Águilas este fin de semana.

El Clásico Nacional entre América y Chivas se llevará a cabo el próximo sábado 13 de septiembre en punto de las 21:15 hrs (tiempo del centro de México) en actividad correspondiente a la octava fecha del Apertura 2025 de la Liga MX.