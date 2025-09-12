El Chicharito Hernández jugador quedó atrás, ahora solo se habla de lo que hace fuera de la cancha, específicamente en redes sociales. Ahora estrenará su propia radio, o eso parece.

Y es que desde hace tiempo que no se habla de lo que Chicharito Hernández hace con Chivas, sino de lo que subió y más importante de lo que dijo, ya que tiende a ser polémico.

En esta ocasión no es la excepción. Esto en la previa del Clásico Nacional, y que desde ahora decimos, no parece el delantero que tenga minutos. Sin duda, Milito se juega mucho en ese partido y quiere poner lo mejor.

La última vez que Hernández jugó, fue en el amistoso contra León en esta Fecha FIFA, aunque destacó por fallar una muy clara. En la Liga MX también tuvo una muy poca participación contra Cruz Azul.

Radio Chicharito: Javier Hernández ahora estrena programa en redes sociales

Como vimos, Chicharito Hernández se ha dedicado más a sus redes sociales que a ser futbolista. Desde hace meses sube videos que terminan con el clásico “interesante”.

Ahora volvió a publicar un video, aunque ahora es especial pues le llamó Radio Chicharito. En realidad no es más que un video en el que expresa sus ideas que lo ha caracterizado, no es como tal un programa.

“Les traigo una realidad llena de buenas noticias, porque, ¿por qué no? Carajo, vamos a disfrutar”, comenta el delantero de Chivas. A partir de ahí comienza a decir sus pensamientos como: “Recuperarte de una ruptura tiene el mismo en el cerebro que recuperarte de unas sustancias”, “Cuando alguien huele bien, lo consideramos atractivo”, “Toman cinco pensamientos positivos para contrarrestar uno negativo”.

Chicharito podría regresar a jugar en Inglaterra, luego de Chivas

Chicharito Hernández termina su contrato con Chivas en diciembre del 2025. Según, Gibrán Araige, el delantero planea ir a Inglaterra, pues el retiro está muy lejos.

Aunque no sería la Premier League, parece ser que buscaría jugar en la Championship, la segunda división de Inglaterra.